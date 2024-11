Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića za "Avaz": Trebao bi izaći iz zatvora

Advokatica Mirna Avdibegović je za portal "Avaza" komentarisala odluku Ustavnog suda BiH kojom se prihvata apelacija njenog branjenika Fikreta Hodžića.

Podsjećamo, Hodžić je bio pravosnažno osuđen na pet godina zatvorske kazne u aferi "Respiratori".

Naime, u apelaciji je navedeno da Hodžić nije znao za šta se tereti te da zbog toga nije mogao pripremiti odbranu. Ona je za portal "Avaza" kazala da bi njen klijent trebao biti pušten iz zatvora, no da još uvijek nije dobila tu odluku.

- Iz onog što sam pročitala iz saopćenja Ustavnog suda BiH, i to je jedino što imam na raspolaganju, nemam odluku, slijedi da se predmet vraća Sudu BiH kako bi se otklonila povreda ljudskih prava, koju je utvrdio Ustavni sud. To dalje znači da kada Ustavni sud obavijesti Sud BiH o tome, onda više ne postoji pravosnažna presuda Fikretu Hodžiću na osnovu koje bi on mogao biti zadržan na izdržavanju kazne - kazala je Avdibegović.

Ipak, kaže da ne može prognozirati šta će se dalje događati, jer nema sadržaj presude.

- Ništa ne mogu prognozirati jer ne znam sadržaj odluke Ustavnog suda koji ima 30 dana da izradi svoju odluku i da je dostavi strankama u postupku. Nakon toga ću vidjeti šta je tu napisano. Iz spomenutog saopćenja mogu samo prepričati ono što je tu napisano i dati svoje pravno mišljenje o sljedećim koracima u pogledu izdržavanja kazne, pravosnažnosti presude i sl. Sve ostalo što bi rekla bile bi pretpostavke - rekla je.

Na pitanje da li je Ustavni sud osporio samo ono za šta je Hodžić osuđen, ona kaže da to ne zna.

- Hodžić je oslobođen za sve pravne kvalifikacije koje su mu optužnicom stavljene na teret. On je osuđen za djelo za koje smo mi saznali tek nakon prvostepene presude. Sjetite se moje izjave pred Sudom BiH nakon prvostepene presude da je osuđen za nešto za šta se nikada nije teretio - naglasila je Avdibegović za "Avaz".