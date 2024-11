Havijer Kolomina, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, za "Avaz": Svjedočimo izazovima u BiH, ali ne vidimo sigurnosnu krizu

Bosna i Hercegovina je dugogodišnji partner NATO-a. Naše partnerstvo zasniva se na političkom dijalogu i praktičnoj saradnji u konkretnim oblastima koje su odredile vlasti BiH gdje NATO može donijeti dodatnu vrijednost, uključujući tu i svakodnevne aktivnosti NATO štaba Sarajevo i novoosnovanog Odjela za političke aktivnosti i podršku.

To je za “Dnevni avaz” rekao Havijer Kolomina (Javier Colomina), pomoćnik generalnog sekretara za politička pitanja i sigurnosnu politiku i specijalni predstavnik generalnog sekretara NATO-a za južno susjedstvo.

Opipljiv pokazatelj

Istakao je da je politički dijalog artikuliran kroz različite aktivnosti, uključujući redovne sastanke na različitim nivoima i periodične posjete visokih zvaničnika NATO-a ovom regionu.

- Naprimjer, proteklog mjeseca bio sam u Sarajevu u povodu NATO Partnerskog 360 simpozija. V.d. zamjenika generalnog sekretara NATO-a, ambasador Boris Ruge bio je u posjeti regionu krajem ljeta. A Sjevernotlantsko vijeće (najviše NATO-ovo tijelo za donošenje odluka) boravilo je u Sarajevu u februaru ove godine. Sve ovo je opipljiv pokazatelj strateškog značaja koji kolektivno pripisujemo našem partnerstvu s BiH. U međuvremenu, naša praktična saradnja nastavlja se širiti u mnogim oblastima, doprinoseći reformama u BiH – kazao je Kolomina.

Napomenuo je da su, u februaru 2023. godine, ministri odbrane NATO-a “odobrili snažan paket za izgradnju odbrambenih sposobnosti za vašu zemlju”.

- Paket se sastoji od 12 inicijativa, od kojih se tri odnose na sigurnosni sektor, a devet na odbrambeni. NATO je posvećen i Oružanim snagama BiH radi daljnjeg jačanja njihovih sposobnosti. Bataljonska grupa lake pješadije je 2022. prošla ocjenjivanje prema NATO standardima borbene spremnosti. Ovo je bila najveća jedinica koja je ikada ocijenjena kroz mehanizam Partnerstvo za mir - impresivno postignuće. Također, pozdravljamo ponudu BiH da učestvuje u NATO-ovim snagama visoke spremnosti s dva voda. Sarađujemo u mnogim drugim oblastima, uključujući odbrambeno planiranje i razvoj operativnih sposobnosti, odbrambeno obrazovanje, jačanje dobre vladavine unutar sigurnosnih snaga i struktura BiH, naučne saradnje, te agende „Žene, mir i sigurnost“ – istakao je Kolomina.

Dodao je da je partnerstvo NATO-a i BiH dobro razvijeno i snažno.

- Cilj partnerstva je pomoći reforme u zemlji i približiti bh. odbrambene i sigurnosne strukture NATO-ovim standardima. Ali, na BiH je da u konačnici odredi kako dalje unaprijediti ovo partnerstvo, bez prejudiciranja bilo kakve odluke o budućem članstvu - poručio je Kolomina.

Na našu konstataciju da je pola BiH za članstvo u NATO-u dok druga polovine nije, Kolomina je odgovorio:

- NATO saveznici su u potpunosti posvećeni podršci BiH. Kao što sam rekao, u konačnici odgovornost za odlučivanje o budućnosti ove zemlje leži na vlastima ove države. Za nas je važno sačuvati sve ono dobro što smo do sada zajedno uradili i to nadograđivati. NATO podržava reformska nastojanja koja će BiH učiniti otpornijom i sigurnijom. I to je od koristi svima u zemlji.

Raditi zajedno

Kolomina je naglasio da NATO pomno prati sigurnosnu situaciju u BiH te da su saveznici jasni u stavu “da nećemo dozvoliti da se pojavi sigurnosni vakuum u zemlji, i šire na zapadnom Balkanu”.

- Svjedoci smo i kontinuirane retorike podjela i prijetnji “mirnim razdruživanjem”. To je jako zabrinjavajuće i opasno. Takve izjave prijete da potkopaju stabilnost i integritet zemlje, ometaju reforme i potkopavaju euroatlantske procese u zemlji. Svi lideri u BiH moraju pokazati odgovornost prema svojim narodima i raditi zajedno u duhu pomirenja i očuvanja funkcionalnosti državnih institucija. To je ključno za osiguranje dugoročne stabilnosti zemlje i za trajnu sigurnost u cijelom regionu. Iako smo zabrinuti, ne vidimo sigurnosnu krizu – poručio je Kolomina.

Podržavamo snažan EUFOR

- Stabilna BiH i miran region su od strateškog značaja za NATO. NATO neće dopustiti da sigurnost u regionu bude dovedena u pitanje. Nastavit ćemo pomagati BiH da izgradi svoju otpornost i razvija svoje odbrambene i sigurnosne sposobnosti. NATO pozdravlja nedavno produženje mandata EU vođene operacije "Althea" (EUFOR). EUFOR igra ključnu ulogu u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, uz podršku NATO-a, u skladu s aranžmanom Berlin plus. NATO i EU blisko sarađuju na terenu u BiH. Podržavamo snažan EUFOR i ostajemo u bliskom kontaktu na svim nivoima, kako bismo osigurali da se zajedno efikasno nosimo sa svim potencijalnim izazovima – rekao je Kolomina.

Koristi saradnje

Kolomina je naveo konkretne primjere korisnosti saradnje između NATO-a i BiH.

- Trinaest NATO saveznika i partnera je dodijelilo više od šest miliona eura Povjereničkom fondu, kako bi se podržale odbrambene i sigurnosne sposobnosti BiH. Saveznici imenuju eksperte zadužene za realizaciju konkretnih inicijativa. U oblasti upravljanja krizama, radimo na proširenju Komandnog sistema upravljanja kriznim situacijama (NICS) u okviru NATO-ovog programa Naukom za mir i sigurnost. To je softverska platforma koja pomaže u razmjeni informacija o katastrofama, naprimjer u slučaju poplava, i može pomoći u spašavanju života. Razvijamo nastavni plan i program obuke za Ministarstvo sigurnosti, kako bismo im omogućili da budu efikasniji u borbi protiv terorizma. U oblasti odbrane, pomažemo Oružanim snagama BiH da poboljšaju svoje sposobnosti i mogućnost podrške civilnim organima u slučaju tehnoloških ili prirodnih katastrofa. Također, pomažemo i poboljšanju uslova objekata za sigurno skladištenje malog i lakog naoružanja, te radimo na poboljšanju infrastrukture u Komandi za obuku i doktrinu OS BiH – kazao je Kolomina.

Dodao je da nastavljaju razgovarati o drugim oblastima saradnje s vlastima BiH.

- Radujemo se i nastavku otvorenog angažmana s javnošću zemlje, kako bi se osiguralo pravilno razumijevanje NATO-a i njegovih odnosa s BiH – istakao je.