Poznati tržni centar u BiH objavio informaciju o neradnoj nedjelji: Novi raspored radnog vremena od 17. novembra

Novo radno vrijeme Penny Plus tržnog centra bit će od ponedjeljka do subote, svaki dan od 7:30 do 21:00 sat. Ipak, u tržnom centru i marketu u Vogošći radno vrijeme bit će nešto kraće, od 7:30 do 18:00 sati. Ova odluka dolazi u skladu s novim Zakonom o unutrašnjoj trgovini koji propisuje neradnu nedjelju za prodajne objekte u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom na ovu promjenu, Penny Plus se pridružuje ostalim tržnim centrima u Bosni i Hercegovini koji su već prilagodili svoje radno vrijeme prema novim zakonodavnim smjernicama.

Ova promjena u radnom vremenu također se odražava na ostale veće tržne centre u Sarajevu i širom BiH. Ranije su svoje prilagodbe već najavili tržni centar Aria Mall, SCC i Bingo, koji su postavili slična pravila vezana za neradnu nedjelju.