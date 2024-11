Odluka Ustavnog suda BiH pokazala: Uzalud se mjesecima "ispirao mozak", Novalić je osuđen za ono za šta je bio i optužen

Ustavni sud BiH jučer je donio odluku kojom su djelimično usvaja apelacija bivšeg premijera FBiH Fadila Novalića (SDA).

Šta to u praksi znači? Pojednostavljeno rečeno, ništa!

Ustavni sud BiH je konstatovao jedino da su političari tokom procesa davali izjave, primjera radi, da je Novalić kriminalac prije nego je on presuđen.

Medijski napisi

To apsolutno nije na bilo koji način moglo utjecati na sudsku odluku da se on osudi na zatvorsku kaznu, jer Sudsko vijeće donosi odluke na osnovu dokaza, a ne medijskih napisa i izjava političara. U odnosu na sve ostale navode, apelacija je odbijena.

U odnosu na pisanje medija, Ustavni sud je zaključio da ništa ne može dovesti do zaključka da je zbog pisanja medija o ovom postupku donesena osuđujuća odluka, odnosno da je to imalo utjecaja na sud pri odlučivanju.

Fadil Novalić i osobe bliske SDA su mjesecima trubile da je on za jedno djelo osumnjičen, a na kraju za nešto totalno drugo osuđen, i to sve pod nekim patronatom neke nevidljive sile koja je u simbiozi međunarodne zajednice, političara i nekih ljudi u pravosuđu. I to sve kako bi se "maknuo s pozicije, jer je on toliki miljenik kod naroda da drugačije se to neće moći uraditi.

- Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da su ti apelanti osuđeni za djelo za koje su bili i optuženi, te da sud određenim izmjenama u presudi nije narušio subjektivni ni objektivni identitet optužnice, o čemu je Sud BiH dao detaljno i jasno obrazloženje - piše u saopćenju.

Bez suštinskog značaja

U ovoj odluci Ustavni sud je naveo da je sud sveobuhvatnom analizom dokaza koje je prihvatio i ocijenio, kako pojedinačno tako i u međusobnoj vezi, došao do zaključka da su Solak i Novalić počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Pojednostavljeno rečeno, sve ono čime se u javnosti na medijima bliskim SDA mjesecima "ispirao mozak" od raznih kvazianalitičara ispostavilo se kao čista neboluza.

Iako se neki raduju da ovo djelimično usvajanje apelacije ima neki suštinski značaj, ona ni po jednom bitnom pitanju nije usvojena. Fadil Novalić će, očito, i dalje ostati u Vojkovićima.