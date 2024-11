Počela primjena novog Zakona o unutrašnjoj trgovini kao i inspekcijski nadzori u vezi sa primjenom

Nakon što je u četvrtak, 14. novembra, na snagu stupio novi Zakon o unutrašnjoj trgovini, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će inspekcijske nazore u predstojećem periodu planirati i realizirati shodno novim zakonskim odredbama.

Uzevši u obzir da su shodno članu 18. ovog zakona prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane praznika, odnosno da je radno vrijeme prodajnih objekata u ukupnom trajanju od 90 sati sedmično, koje samostalno raspoređuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, inspektori će u predstojećem periodu kontrolisati poštivanje navedene odredbe kod subjekata na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Propisane kazne

Za nepostupanje po navedenim zakonskim odredbama propisane su sankcije u rasponu od 2.000 KM do 15.000 KM za pravnu osobu, od 500 KM do 1.500 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, te od 500 KM do 1.500 KM za trgovca fizičku osobu.

Pojedine djelatnosti van predmetne odredbe

Pomenute odredbe Zakona ne primjenjuju se na: cvjećare, pekare, suvenirnice, objekte tradicionalnih i starih obrta, kao i na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, grobalja i specijaliziranih prodavnica vezanih za prodaju na grobljima, te na dragstore.

Predmetne odredbe se ne primjenjuju ni na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo i izvan njih, prigodnu prodaju organizovanu u sklopu sajmova, priredbi i izložbi, prodaju putem elektronskih prodavnica, prodaju putem automata, prodaju u proizvodnim objektima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao ni u vrijeme proglašenja elementarne nepogode i vanrednog stanja.

Usklađivanje poslovanja sa odredbom

U tom slučaju radno vrijeme prodajnih, magacinskih i kancelarijskih objekata određuje Federalna uprava civilne zaštite.

S obzirom na to da je odredba člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini počela sa primjenom danom stupanja na snagu ovog zakona, iz KUIP-a KS pozivaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost na području Kantona Sarajevo, da svoje poslovanje usklade sa pomenutom odredbom.

Važno je istaći da se potpuna primjena zakona može očekivati tek nakon donošenja podzakonskih propisa koje će, shodno zakonu, donijeti federalni ministar trgovine u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. S druge strane, trgovci su dužni uskladiti rad i poslovanje u skladu sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskih akata, a do kada će se primjenjivati propisi doneseni na osnovu prethodnog Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), saopćeno je iz KUIP-a KS.