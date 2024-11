Rekić istražiocima objašnjava detalje iz angažovanja u zloglasnoj špijunskoj organizaciji KOS: Muslimović mi je dao uputstvo da svoja saznanja više ne šaljem pod imenom "Gavran"

Prelazak u vojnu policiju

Rekić je 1988. godine unaprijeđen na dužnost komandanta Bataljona vojne policije u kasarni "Viktor Bubanj“ u Sarajevu.

- Moja stalna želja bila je da dobijem prekomandu. Tokom 1983. godine unaprijeđen sam u čin kapetana. Jedne prilike u inspekciju je došla kontrola u čijem sastavu je bio pukovnik Slavoljub Belošević zvani Beli ispred Odjeljenja bezbjednosti KOS-a Sedme armijske, te pukovnik Bilajac Rifat iz Operativnonastavnog odsjeka i pukovnik Mijatović Drago, načelnik Odjeljenja za obavještajne poslove Sedme armije, pa sam u toku izvođenja vježbe dobio odlične ocjene.

Nakon toga sam jedne prilike u trolejbusu sreo pukovnika Beloševića i on mi je ponudio da pređem u vojnu policiju. Kako sam to i ranije želio, bilo mi je drago, ali do toga nije došlo. Sljedeći put, već negdje 1985. godine pukovnik Krneta predložio je pukovniku Simeunu Tumanovu, koji je bio načelnik KOS-a u Sedmoj armiji, da idem za komandira u Banju Luku, ali ni do ove realizacije nije došlo - navedeno je u zapisniku o saslušanju Rekića 18. aprila 1993. godine.

Fićo ide dalje

On je u nastavku objasnio da je 1988. godine za načelnika odjeljenja KOS-a Četvrte divizije došao je potpukovnik Kostić, a Fikret Muslimović koji je tada imao čin potpukovnika je prešao u centralu KOS-a u Beogradu.