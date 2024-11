Kapidžić: Nisam podnio ostavku, nego sam predao zahtjev za razrješenje

Dalje navodi, da ovakav njegov potez je jedini ispravan i odgovoran spram interesa države Bosne i Hercegovine.

- O zahtjevu za razrješenje kojeg sam uputio Predsjedništvu BiH obavijestio sam i Ured za borbu protiv korupcije KS, koji je ispunjavajući političke naloge pronašao da sam navodno u sukobu interesa. Nije me iznenadilo da je u roku desetak minuta ta informacija iz Ureda proslijeđena „nadležnom mediju“ i na još nekoliko meni vrlo dobro poznatih adresa. Nije me iznenadila ni smišljena obmana da sam „podnio ostavku“. U stvari, ništa me ne iznenađuje. Ne iznenađuje me da po direktivama Deklaracije svesrpskog sabora politika iz RS-a želi da me ukloni iz Komisije. Nisam iznenađen ni time da se iz svojih razloga (da li samo tih?) koji se tiču političko-građevinskog lobija i gradnje po Sarajevu u akciju uključio i kriminalni dio Trojke. Ponajmanje sam iznenađen time što je podjednak broj medijskih priloga u kojima sam napadnut lažima i obmanama objavljen u medijima u RS-u i dijelu sarajevskih medija, od kojih su neki na platnom spisku Trojke. Mene, dakle, ništa ne iznenađuje, jer znam o čemu je riječ. Da vas nešto od ovoga ne bi iznenadilo, pozivam vas da razmislite koji bi to motivi i kakav interes mogao ovako ujediniti realizatore Deklaracije svesrpskog sabora i dijelove sarajevske Trojke, s njima pridruženim medijskim ispostavama. Da ne biste baš do kraja bili iznenađeni, pratite procese koji su trenutno u toku: odluke o urbanističkim i regulacionim planovima, odluke Gradske skupštine Sarajeva, odluke novoizabrane vlasti u Općini Novo Sarajevo, procese koji će slijediti nakon hapšenja ministra u Kantonu Sarajevo, imena osoba zainteresovanih za gradnju i napade Trojkinih portala i televizija kojima se krči put za realizaciju svega – poručio je Kapidžić.