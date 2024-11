Konaković o izboru glavnog pregovarača sa EU: Predsjedništvo ima u tome svoju ulogu

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, nakon sjednice Vijeća ministara BiH izrazio je u izjavi novinarima zadovoljstvo što je poslije sinoćnjeg dogovora političkih lidera u Banja Luci, dio dogovora potpuno ispoštovan te usvojeno 30 tačaka dnevnog reda, među njima 28 koje se odnose na izrazito značajne projekte za Bosnu i Hercegovinu.

- Obim ovih investicija je po mom viđenju veći od milijarde KM; riješili smo neke probleme koji dugo čekaju, primjerice tačke 1 i 7 su dva granta u iznosu od stotinu miliona eura za Koridor 5-C i recimo, u poređenju sa onim oko čega ovih dana bijemo koplja, famozni plan rasta, u kojem oko 70 miliona eura govorimo kao o nekom fantastičnom broju - time hoću da potvrdim važnost današnje sjednice i činjenice da smo otkočili skoro sve probleme koje smo imali u onome što bi trebalo da bude najvažniji segment rada Vijeća ministara – projekti, ekonomski procesi koji donose dobro Bosni i Hercegovini. Interesantno je, vrlo su ravnomjerno raspoređeni tako da korist od toga imaju sigurno svi građani Bosne i Hercegovine u svakom njenom dijelu; naša industrija, građevinska mehanizacija – mogu reći da sam zbog toga veoma sretan – kazao je Konaković.

Dogovor je da će do naredne srijede biti izrađeni draftovi zakona o zaštiti ličnih podataka te zakona o graničnom pojasu, pa Konaković smatra da je blizu donošenje dva od četiri zakona koji su uslovi za definisanje pregovaračkog okrvira, što je veoma važno, naglašava.

Naveo je također da je dogovoreno da ministar prometa i komunikacija Edin Forto pripremi i izmjene zakona koje rješavaju jedinstveni broj 112 za prijavu nesreća i hitnih slučajeva.

Po njegovom mišljenju, bude li ispoštovan sinoćni veoma kvalitetan dogovor, u samo sedam dana mogu biti otklonjeni problemi koji su inače nagomilani i predugo čekaju rješavanje i zbog kojih trpi cijeli sistem.

Kad je riječ o pitanju novog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, Konaković smatra da je besmisleno da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, ministar vanjskih poslova i glavni pregovarač budu iz istog naroda.

- Govorim to zato što će se za dvije godine ovdje stvari mijenjati. To znači rotacija. Pored toga, glavni pregovarač koji, po mom mišljenju danas može biti Srbin jer imamo ministra vanjskih poslova Bošnjaka i predsjedavajuću Vijeća ministara iz reda hrvatskog naroda, ali za dvije godine kad se mijenjaju pozicije, mijenja se glavni pregovarač. On, po zamislima, ima i dva zamjenika; to je ured pregovarača i tačno je, Predsjedništvo ima u tome svoju ulogu i ja molim one koji imaju moguća i bolja rješenja, neka se uključe i pomognu jer više umaramo ljude interpretacijama, trgovinama, udovoljavanjima. Dakle, i danas se ovo ništa ne bi moglo desiti da svi članovi Vijeća ministara, iz svih naroda, nisu glasali – zaključio je Konaković.

Danas nije bilo riječi o potencijalnim imenima pregovarača, dodao je, naglašavajući da to mora biti kompetentna osoba s ambicijom da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, a ne proiStočno ili drugačije orijentisana.

- Kad dođemo do imena, sigurno ćete biti tome upoznati – rekao je Konaković novinarima.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac također se obratio novinarima nakon sjednice Vijeća ministara i najavio intenzivne aktivnosti.

- Tragom sonoćnjeg dogovora, imamo agendu, imaćemo vrlo intenzivne aktivnosti tokom ove sedmice; računam da ćemo u srijedu, najvjerovatnije u popodnevnim satima imati još jedan sastanak i definisati neke korake kad je riječ o planu rasta i drugim što proizilaze iz 14 ključnih prioriteta; da ćemo u dinamici, na temelju dogovora, doći do usvajanja određenih zakona značajanih na evropskom putu Bosne i Hercegovini – kratko je kazao on.