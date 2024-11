Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje do utorka

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlima i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Dio prijepodneva u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 6 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jače naoblačenje sa juga tokom noći. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Za utorak se najavljuje pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslije podne. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U kasnim večernjim satima očekuju se jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni.