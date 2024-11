Ahmed Lindov za "Avaz": Jačamo urgentnu pripravnost općina, prva vatrogasna vozila Trnovu i Stocu

Od svog osnivanja 2009. godine Norveško- bosanska privredna komora nastoji ojačati ekonomsku saradnju dvije države, na način da kompanijama i organizacijama iz Norveške i BiH osigurava korisne informacije o tržištu i mogućnostima za ulaganje.

Konsultantske usluge

NBPK je dio Privredne komore Osla, Vanjskotrgovinske komore u Bosni i Hercegovini i Privredne komore FBIH.

- Povećana saradnja između članica ovih komora i između Norveške i Bosne i Hercegovine je naš opšti cilj. Želimo našim članovima pružiti što više praćenja u obje zemlje. I danas je organizacija sa 68 kompanija članica, od kojih je 49 norveških i 19 bosanskih. Najveće kompanije članice u Norveškoj su Tryg Forsikring, Phonero ASA, Greenstat Energy ASA. U Bosni, najveće kompanije članice su BHTelecom i Euro Asfalt - kaže predsjednik predsjednik komore Ahmed Lindov.

Najveći projekti na kojima su bili angažirani su konsultantske usluge u projektu izgradnje solarne elektrane u Grudama te u pokretanju investicijske kompanije u Norveškoj koja će ulagati u bh. ekonomiju.

- U septembru 2021. godine angažovani smo od strane Greenstat Energy AS, jer su željeli sagledati mogućnosti pokretanja podružnice u Bosni i Hercegovini. Kroz 2021. pa sve do jeseni 2023. bili smo im aktivni podržavaoci kako bi izgradili solarnu elektranu Petnjik u općini Grude na jugozapadu Hercegovine. Njihovo ulaganje u ovaj projekat iznosilo je preko 300 miliona kruna (oko 60 miliona KM po tadašnjem kursu, op.a.) i to je do sada najveća pojedinačna investicija u bosansku privredu iz Norveške od jedne norveške kompanije. Sudjelovali smo i u osnivanju NOR/BIH Invest AS u Norveškoj. Riječ je o investicijskoj kompaniji čija je osnovna svrha ulaganje u BiH iz Norveške. Kompanija je formalno osnovana u aprilu 2024. i imala je dionički kapital u vrijeme osnivanja od 600.000 kruna (100.000 KM), ali nakon emisije dionica njen kapital na današnji dan premašuje milion i po kruna (250.000 KM). Pokrenuti su pregovori sa tri bh. kompanije oko kupovine udjela u njima - ističe Lindov.

Dobrovoljni prilozi

2022. godine komora je započela realizaciju projekta "Jačanje urgentne pripravnosti u ruralnim krajevima Bosne i Hercegovine".

Projekat se finansira kroz prihode od članarine i dobrovoljnih priloga prikupljenih za svaki pojedinačni projekat, kaže Lindov. Usmjeren je na jačanje sistema zdravstvene zaštite i, što je izuzetno važno nakon sezone požara, na podršku vatrogasnim jedinicama u BiH.

- Svrha ovog projekta je pronaći vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći u Norveškoj koja se mogu kupiti i donirati manjim općinama i gradovima u BiH. 2023. godine donirali smo naše prvo vatrogasno vozilo opštini Trnovo, a ove godine kupili smo naše drugo vatrogasno vozilo koje smo 11. novembra donirali općini Stolac. Osim toga, bili smo aktivni dio pokretanja Dugnad projekta "Čista priroda". Dugnad je norveška riječ za mobu ili radnu akciju, a "Čista priroda“ je norveška inicijativa za koordinaciju lokalnih dobrovoljnih snaga u općinama u BiH za čišćenje i prikupljanje plastičnog i metalnog otpada. U velikim dijelovima zemlje ovo je veliki problem. Podržavamo ovo jer to vidimo kao priliku za stvaranje duha usluge i sistema reciklaže kroz norvešku kompaniju Tomra u BiH - kaže Lindov.

Pojašnjava da se animiranje volontera vrši u saradnji sa sportskim savezima u svakoj općini. Volonterski timovi su uz podršku sponzora nagrađeni za svoj angažman, a sredstva prikupljena tokom akcija bit će na raspolaganju sportskim savezima.

- Prvi pilot projekat realiziran je u opštini Bužim početkom novembra. Projekat je zvanično započet 08. novembra u prisustvu načelnika Mersudina Nanića i ambasadorice Norveške u BiH, Kathrine Biering. Odaziv je izvanredan i projekat će imati dobar učinak. Važan dio projekta je i podizanje svijesti i motivisanje opština i lokalnih preduzeća da uspostave šeme prikupljanja plastičnih boca. To bi otvorili mogućnost da norveške kompanije poput Tomre otvore zalagaonice i u BiH. Inače, norveški inicijatori u ovom projektu nisu plaćeni i sami pokrivaju troškove puta i smještaja kada rade na terenu u BiH - dodaje Lindov.