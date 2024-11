Zikreta Mujdžić, majka trudnice Melihe Lisak koja je preminula u KCUS-u: Oni sebe peru, a narod, sirotinju ubijaju, moja bol ne prolazi

Tužilaštvo KS je jučer donijelo odluku da neće biti istrage u vezi korištenja "malina respiratora" na KCUS-u. To je veliki udarac za porodice koji su izgubili svoje članove tokom pandemije. Jedna od njih je i Zikreta Mujdžić, majka Melihe Lisak (24) trudnice koja je preminula od koronavirusa u sedmom mjesecu trudnoće.

Shrvana od bola, ali i bijesna, komentirala je ovu odluku za "Avaz" i kazala da je znala da od toga neće biti ništa.

- Oni sebe peru, a narod, sirotinju ubijaju. Sve granice su prešli. Ja sam majka koja je izgubila dijete i niko ne zna kako je meni. Ja nju nikad više neću vidjeti, nikada je neću ni preboljeti. Kod nas zakon ne vlada, samo lopovluk. Svi znaju šta sve ta đubrad rade narodu kako bi sebe obogatili. To je stvarno bezobrazluk i kriminal - kazala je Mujdžić.

Ne može izdržati

Kaže da joj je previše. Svaki dan plače jer ne može više da izdrži.

- Moje dijete je otišlo zdravo, da se porodi, a ne da se na njoj iživljavaju, da je golu skidaju i da je postavljaju na respirator. Mene ne obavještavaju, samo govore da je dobro i u stabilnom stanju. Lagali su me, petljali. Razumjet će me svaka porodična osoba. Kada se dijete razboli nije vam dobro, a kamoli kad se ovako odigra. Moja kćerka nije bila bolesna, to je bila pametna, školovana mlada žena, otišla je zbog bolova u leđima, a završila na covid odjeljenju gdje joj se stavio taj respirator - priča Mujdžić dalje.

Dodaje da je slala lijekove koje su tražili, ali ni dan danas joj nije jasno šta će porodilja tu? Zašto je nisu odvojili i zašto nisu dozvolili da se čuje s njom?

- Molila sam ih da mi daju da je čujem, pa nek poslije bace telefon. Platit ću sve što treba, govorili ne može, a čovjek kraj nje ima telefon. Koga oni prave budalom? I samo su ponavljali u stabilnom je stanju, nema temperaturu i to je to. I žališ se i eto šta ima od toga? Niko od njih zatvora neće vidjeti - istaknula je Mujdžić.