U BiH danas sunčano: Meteorolozi objavili gdje nas očekuje snijeg naredne sedmice

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla ili niska naoblaka.

Jače naoblačenje sa juga tokom noći. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni.

Slab snijeg

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 11 stepeni.

Za sutra se najavljuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. U drugom dijelu dana Hercegovini lokalo slaba kiša, a na planinama centrantralne i istočne Bosne slab snijeg.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeveroistočnim, djelimično u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jaki udari juga

U kasnim večernjim satima očekuju se jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Temperatura zraka između 8 i 14, na jugu i sjeveru zemlje do 18 stepeni. Tokom noći pad temperature zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).