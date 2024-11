U GIKIL-u upitno skoro 1.000 radnih mjesta, direktor podnio ostavku

U Lukavcu je danas održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je stanje u GIKIL-u.

Sindikat GIKIL-a je zabrinut za budućnost kompanije i 870 radnika.

- Situacija u kompaniji je jako loša kada je u pitanju budućnost radnika. Sanacija pruge koja još nije ni počela znatno otežava rad GIKIL-a. Mi trenutno trpimo velike gubitke gdje će možda već sledeći mjesec biti upitna naša plata - kazao je predsjednik Sindikata GIKIL-a, Ermin Halilović.

Gradonačelnik Edin Delić ističe da je stanje u GIKIL-u važno za grad i da je ostavka generalnog direktora kompanije, kap koja je prelila čašu.

- Problemi su isplivali sada kada je ova pruga u Jablanici urušena, ali ovdje su problemi znatno dublji. Mi ćemo informisati Vladu FBiH, da pomognemo koliko možemo da se taj problem prevaziđe. U GIKIL-u je sada stanje takvo da mi ne znamo ko tamo upravlja, kako se biraju organi, šta radi stečajni upravnik, ko je vlasnik GIKIL-a u ovom trenutku i tako dalje. Mi sa GIKIL-om imamo jako lošu komunikaciji ili je nemamo nikako, pa čak i u nekim stvarima o kojima bi morali da komuniciramo - istakao je gradonačelnik Delić.

Ova kompanija je trenutno u situaciji da ima ogromne gubitke, koji se kreću i do 60 miliona maraka, a jedan od problema je i uticaj rada kompanije na građane Lukavca.

- Mi moramo voditi računa o ljudima koji nisu radnici GIKIL-a. Mi ovdje ne tražimo krivca za stanje u ovoj firmi, nego nam je prioritet da riješimo problem. Mi imamo informaciju da je neko donio odluku da se u GIKIL-u polako obustavlja proizvodnja, mi to ne znamo zasigurno. To ako nije tačno, organi uprave GIKIL-a to treba da demantuju - zaključuje Delić.

Na sjednicu štaba civilne zašite su bili pozvani i predstavnici GIKIL-a, ali niko od njih se nije pojavio, piše Balans.co.ba