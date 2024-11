Kapidžić reagirao na saopćenje trojke: "Prodali bi tri države, a ne jednu da dođete do para"

Faruk Kapidžić, zastupnik SDA u Skuštini KS, reagirao je na saopćenje trojke (SDP, NiP i Naša stranka) koja traži da se Kapidžić i Zoran Mikulić (DF) hitno smijene iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zbog uloge u brisanju odrednice "Bosna i Hercegovina".

- Ako sam izdao prije dvije godine da nacionalni spomenici budu nacionalni spomenici bez BiH u nazivu, pokažite mi ijednu odluku bez naziva "Bosne i Hercegovine".

Možete praviti medijski linč, nevjerovatnu propagandu, mene pretvarati u izdajnika, ali takvu odluku ne možete naći. To što se desilo na toj 18. ključnoj sjednici, nije bila izdaja, već odbrana države.

A to što hoćete da pravite zgradu u parku gdje je ucrtana zelena površina i zaradite milione nauštrub građana i njihovog zdravlja, to je izdaja BiH. Prodali bi tri države, ne jednu, da dođete do tih para i problem vam je kada neko kaže ne može.

Nema tih para da ja kažem da može. Dakle, ja znam ko je izdajnik u ovoj državi, a mislim da i građani sve više znaju - poručio je Kapidžić.