Čović: Nisam siguran da će Kovačević biti glavni pregovorač BiH s Evropskom unijom

Lideri političkih stranaka koje čine državnu koaliciju održat će sastanak u srijedu poslijepodne u Sarajevu, potvrdio je danas novinarima u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović.

On je kazao da je zadnji sastanak održan u Banjoj Luci "konačno rezultirao onim što je već davno trebalo uraditi".

-To je ova sjednica Vijeća ministara. Ali, imali smo mi taj dan jako puno izazova i nije se to baš olako desilo. Međutim, kazali smo ako to završimo da ćemo u srijedu poslijepodne održati sastanak Sarajevu. Pripremili smo već nekoliko zakonskih rješenja koje bi trebali usaglasiti kako bi, opet, nekoliko dana iza toga, bila održana sjednica Vijeća ministara BiH. Nastojat ćemo u jednom ritmu, svakih pet, šest dana da pokušamo stići sve one zaostatke i staviti ih na neki način na sto i završiti, a primarno je sve posvećeno evropskom putu -kazao je Čović.

Upitan hoće li Radovan Kovačević biti glavni pregovarač BiH sa EU, Čović je kazao kako je "uvjeren da taj posao još nije završen".

- Različitih želja ima koliko i svega drugog. Neke smo standarde napravili, ali, prije svega, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH treba postaviti okvir za čitav taj proces koji ima svoje zakonsko utemeljenje, a tek na kraju će doći imenovanje. Nisam baš siguran, evo vi ste kazali ime, a ja ću kazati da baš nisam siguran - rekao je Čović.