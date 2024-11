Vojni analitičar Vlade Radulović za "Avaz": Svijet na tankoj liniji, ne dođe li do smirivanja usijanih glava civilizacija je u velikom problemu

Ne stišavaju se reakcije na odluku Vašingtona da ukrajinskoj vojsci dozvoli korištenje raketa dugog dometa, kojima će moći pogađati i ciljeve u Rusiji. Na vijest da će Ukrajina moži koristiti rakete ATACMS, čiji je domet 300 kilometara, reagirali su i pojedini ruski zvaničnici najavljujući mogućnost čak i trećeg svjetskog rata.

Vojni analitičar i predsjednik Centra za geostrateška istraživanja i terorizam iz Beograda Vlade Radulović kaže za "Avaz" da su ove rakete već u Ukrajini.

- Koliko smo bliže novom svjetskom sukobu? Ja bih rekao da smo mi sada na toj jednoj tankoj liniji i iz ove perspektive je jako teško predvidjeti u kojem smjeru situacija može da eskalira. Iako su u pitanju „dvorske igre“ u Vašingtonu, na ruskoj strani vi već imate direktno uključenu jednu državu, a to je Sjeverna Koreja koja je poslala svoje vojnike i koja šalje svoju municiju, artiljerijsku i pješadijsku, kao i neke samohodne haubice. Više ne govorimo samo o pomoći Bjelorusije i Irana u pogledu neke municije ili dronova, već o vojnicima jedne međunarodno priznate države Sjeverne Koreje koji su na frontu. To je dodatno usložnilo situaciju i kao odgovor na to došla je odluka Vašingtona. Sve to nas dovodi u situaciju da su te crvene linije, o kojima se dosta pričalo u protekle tri godine, pređene ili su jako blizu da se pređu. Čini mi se da je, ako ubrzo ne dođe do smirivanja usijanih glava, civilizacija u jako velikom problemu. Sada već nije ni 5 do 12, ni minut do 12, već par sekundi do 12, jer situacija na istoku Evrope ne ide u dobrom smjeru – kaže Radulović.

On podsjeća da je američka administracija ovakvu odluku mogla donijeti mnogo ranije, a da su zvanični London i Pariz čekali odluku Bijele kuće, jer bi dozvolu za korištenje američkih ATACMS pratila i njihova dopuštenja za uporebu francuskih projektila SCALP i britanskih Storm Shadow za gađanje ciljeva u dubini Ruske Federacije.

- Bajdenova administracija, iako se u nekoliko navrata činilo da je blizu, takav potez nije povlačila sve do sada. Može se reći da je to na neki način ostavljanje vrućeg krompira dolazećem predsjedniku Trampu i njegovoj administraciji, otežavanje odnosa i zatezanje situacije na terenu do maksimuma, kako bi nova administracija imala što više problema i glavobolja, a i sada ih ima dovoljno. Druga strana medalje je bojazan da bi mogle da se ispune Trampove najave da će prvog dana kad preuzme mandat pronaći rješenje za Ukrajinu. Iz te perspektive treba posmatrati i bojazan zemalja zapadne Evrope da će s dolaskom Trampa na čelo SAD doći do prekida ili će pomoć Ukrajini značajno opasti. U prilog tome govori izjava Entonija Blinkena koji je prije par dana rekao da svaki dolar koji postoji treba da se usmjeri prema Ukrajini prije nego što u januaru dođe do promjene u Bijeloj kući – ističe Vlade Radulović.