Dodik nazivao Marfija "majmunom" i "kretenom", rekao da je malo 100 miliona KM za zgradu UIO

Predsjednik RS Milorad Dodik se obratio u Banjoj Luci govoreći o izdvajanju novca za sjedište Uprave za indirektno oporezivanje.

Kompanija koja je poslala ponudu pripada Miletu Radišiću, za kojeg se govori da je kum Dodika, ali je on to negirao.

- To su apsolutne gluposti. Ranijim planom je predviđeno da se izgrade regionalni centri u Mostaru i Sarajevu i dogovoreno je da se gradi glavna kancelarija u Banjoj Luci. Od početka je krenulo to da se napada. Završeni su centri u Mostaru i Sarajevu i niko nije progovorio. Lažu da sam ja kum s Radišićem. On je žrtva neprincipijelnog napada na njega. Ja smatram da dobro radi svoj posao - kazao je Dodik.

Također je istakao da smatra da je 100 miliona KM, koliko je Vijeće ministara izdvojilo za kupovinu zgrade, malo.

- Koliko znam sad u Banjoj Luci cijena kvadrata ide daleko više od onog što je predviđeno po toj nekoj varijanti. To je šteta za Banju Luku. U Sarajevu kad platite, platite maksimalnu cijenu - kazao je predsjednik RS.

Na pitanje da li očekuje da će sutra biti postignut dogovor koalicije na nivou BiH oko Plana rasta, Dodik je rekao da je dogovor postignut što se tiče njega.

- To nije pitanje za nas, mi smo sporazum postigli. Nećemo se dogovoriti jer smo se dogovorili, a stvar treba da bude otkočena u kantonima. To je stvar njihovih političih odnosa u FBiH, oni to mogu ili ne mogu da urade - naveo je Dodik.

Dodik se osvrnuo i na izjave američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy) o tome da Amerikanci nisu vršili pritisak na banke u RS da ugase račune firmama i pojedincima koji su sankcionisani.

- Laže. On ruši RS. Vrlo su organizovano doveli neku ženu iz Ministarstva trezora SAD-a koja je okupila bankare i rekla "slušajte, ako im neko bude pomagao, dobit ćete i vi sankcije". I šta ljudi da urade? Oni misle da je ovdje svako glup. Vjerujem da je s Trampom prošla ta Amerika. Upravo zbog takvih kao što je on, SIPA je četiri puta moju porodicu ispitivala. I šta mislite, da ima nekih malverizacija, da li bih ja sad stajao ovdje pred vama? A, kad njega slušate, sve je lopovluk. To je obični majmun i kreten koji misli da ovdje namjesti svoju njušku i misli da može svima držati predavanja. Je li imate dokaze protiv mene, protiv bilo koga iz moje porodice, protiv moje kćerke? Ona je poslije svega otišla da zakupi neki prostor, a taj prostor je bio pod sankcijama SAD. Naravno da to ima reperkusije, ali to pokazuje koliko su američke sankcije jadne - kazao je.

Dodik je u istom tonu nastavio i u vezi s upitom američkog ambasadora gdje je novac.

- Kakav gov**ar. On se našao da pita gdje su pare. RS sve transparentno čini. Pitajte tog se***u koliki je deficit SAD-a. Duplo im je veća zaduženost od domaćeg proizvoda. I on pita nas. Ko si ti da nas pitaš? Ovaj narod nikad nije vjerovao takvim smrdljivcima. Kaže mi imamo dobre namjere, ma je**š njegove dobre namjere - kazao je Dodik.