Sindikati zaposlenih u institucijama BiH poručuju: Ispunite naše zahtjeve do 15. decembra ili izlazimo na proteste

Reprezentativni sindikati institucija BiH uputili su dopis Vijeću ministara BiH u kojem traže potpisivanje kolektivnog ugovora i utvrđivanje i prijedlog osnovice za 2025. godinu.

- Napominjemo da je zaključak UO SSPO bio da ukoliko se kolektivni ugovor ne potpiše do 15. decembra, da će sva tri Sindikata koja čine navedeni savez izaći na protest ispred zgrade zajedničkih institucija BiH, što je i zaključak UO SGP BiH koji će ukoliko se ne potpiše KU do navedenog datuma u skladu za zaključcima iskazati svoje nezadovoljstvo mirnim protestima kao što smo to činili i ranije - navode iz Sindikata Granične policije BiH.