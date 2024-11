Zašto projekt toplovoda Kakanj – Sarajevo stoji u ladicama: Put ka čistijem zraku i jeftinijem grijanju u Sarajevu

Prof. dr. Izet Smajević, nekadašnji direktor TE Kakanj i direktor razvoja EPBiH, još od 2012. godine zagovara izgradnju ovog toplovoda, uz grijanje Visokog, Breze i svih usputnih naselja do Sarajeva. Zahvaljujući njegovim naporima, nakon četiri godine došlo se do studije koja je potvrdila isplativost projekta, ali se onda iz neobjašnjivih razloga sve utišalo.

- Cijene, naravno, variraju, ali je studija pokazala da bi energija za grijanje bila značajno jeftinija od grijanja plinom, a da je tada to urađeno, naše termoelektrane ne bi bile pod tolikim pritiskom da budu ugašene, jer bi imale dvostruko veći stepen iskorištenja. I u Njemačkoj će ostati dokle god mogu, jer su korisne. Od tri lopate uglja koje se danas dovezu u TE Kakanj, unesu u kotao i spale, dvije se bace u vodu, zrak, na tlo, a, nažalost, prodru i u pluća ljudi, pa rastu i troškovi liječenja građana. S ovim projektom bismo imali dvostruko veće iskorištenje energije bez dodatne emisije u zrak - pojašnjava prof. dr. Smajević.

On smatra da vlasti, ako to žele, mogu krenuti u realizaciju ovog višestruko značajnog projekta, pa makar i u “sudijskom vremenu”.

- Uvođenjem kosagorijevanja biomase s ugljem bi se u termoelektranama dodatno mogla podržati održivost takvog procesa najmanje do 2050. godine, a uz dodatne tehničko-tehnološke intervencije na procesu i duže od toga. U tim uvjetima bi se utjecaj procesa na okolinu i klimatske promjene, kojima svjedočimo danas, značajno smanjio - istakao je profesor Smajević.

Detalji iz studije

U detaljnom dokumentu opisane su očekivane potrebe Sarajeva za period do 2040. godine, kao i kapaciteti za proizvodnju toplotne energije u blokovima TE Kakanj. Studijom je predviđeno da se osigura 300 – 330 termičkih megavata energije, čime bi se snabdjelo 70 posto potrošača, dok bi se ostatak pokrivao iz postojećih kotlovnica Toplana. Projicirano je da se transport toplotne energije vrši dvocijevnim sistemom, gdje se jednom cijevi vrši transport vrele vode do potrošača, a drugom povrat ohlađene. Projicirana trasa magistralnog vrelovoda iz TE Kakanj prolazi kroz mjesto Ćatići, prelazi rijeku Bosnu i desnom obalom nastavlja do mjesta Dobrinja kod Visokog, gdje prolazi ispod pruge i pruža se uz lokalni put R445, sve do mosta preko Bosne, gdje prelazi na lijevu obalu i nastavlja uz autocestu A-1 Sarajevo – Zenica, do Jošanice. Trasa magistralnog vrelovoda u Jošanici na lokaciji Vogošćanske petlje se razdvaja na pravce Rajlovac – Nedžarići i Vogošća – Zetra.