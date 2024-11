Profesorica Amra Šabić-El-Rejes za "Avaz": SAD imaju druge globalne prioritete, fokus na BiH je upitan

Susret novoizabranog i predsjednika SAD na odlasku Donalda Trampa (Trump) i Džoa Bajdena (Joe Biden) prije nekoliko dana najavio je primopredaju vlasti i povratak Trampa u Bijelu kuću.

Ekonomske potrebe

Dok se s velikom pažnjom prate informacije ko će biti ključni kadrovi u njegovoj administraciji, rezultate američkih izbora i moguće implikacije na situaciju u BiH za “Avaz” komentira ugledna književnica, aktivistica, profesorica Univerziteta Kolumbija Amra Šabić-El-Rejes (Rayess), koja je inače iz Bihaća, grada iz kojeg je pobjegla zbog agresije na BiH započevši život u dalekoj Americi.

- Moja procjena je da su mnogi Amerikanci razočarani Bajdenovom administracijom upravo zbog njegove vanjske politike. Zbog toga su odlučili izraziti svoje nezadovoljstvo na izborima. Milioni Amerikanaca nisu izašli na izbore ili su glasali za bivšeg predsjednika Trampa zbog potpunog gubitka povjerenja u demokrate - kaže Šabić-El-Rejes.

U direktnom kontaktu s ljudima na terenu mjesecima unaprijed je znala da će bivši predsjednik SAD Donald Tramp ostvariti uvjerljivu pobjedu, pa i u državama u kojima su na prošlim izborima pobijedili demokrati i aktuelni predsjednik Bajden.

- Amerikanci su željeli značajnu promjenu, jer mnogi smatraju da je Bajdenova administracija zanemarila ekonomske potrebe svojih građana, dok istovremeno šalje milijarde dolara za ratove izvan granica SAD. To većina običnog naroda ne podržava. Mislim da je to nezadovoljstvo vanjskom politikom dovelo do, iz mog ugla, sasvim očekivane pobjede bivšeg predsjednika Trampa. Hoće li predsjednik Tramp značajno promijeniti vanjsku politiku, u ovom trenutku prerano je reći - dodaje Šabić-El-Rejes.

Kontinuirana podrška

Američki izbori s velikom pažnjom su se pratili u BiH. Nakon pobjede Trampa postoji bojazan da bi SAD mogle promijeniti odnos prema situaciji u našoj zemlji, dok, s druge strane, i iz Ambasade SAD u Sarajevu dolaze poruke da podrška BiH predstavlja kontinuitet američke vanjske politike, bez obzira jesu li na vlasti demokrati ili republikanci.

- S obzirom na potencijalnu globalnu eskalaciju, smatram da je fokus SAD na BiH sada upitan, bez obzira na to ko se nalazi u Bijeloj kući. Kao što sam mnogo puta naglasila, nisam političar niti diplomata, već obrazovna radnica, ali jasno je da SAD u ovom trenutku imaju mnoge druge globalne prioritete. Odgovornost za budućnost i stabilnost BiH uvijek je bila, i ostaje, u rukama političara i diplomata BiH - kazala je Šabić-El-Rejes.

Rat na Bliskom istoku

- Mislim da je mnogo lakše bilo predvidjeti ishod predsjedničkih izbora u SAD nego procijeniti šta će se desiti na globalnoj sceni u narednim mjesecima. Vrlo je moguće da dođe do šireg rata na Bliskom istoku, što bi, nažalost, moglo dovesti do direktnog uključivanja SAD - smatra Šabić-El-Rejes.