Gavrankapetanović: Neću biti gradonačelnik, ne odustajem od pozicije direktora KCUS-a

Saga oko izbora direktora KCUS se nastavlja, hoće li ove sedmice to pitanje konačno biti riješeno? Kako on doživljava ovu trakavicu i šta je pozadina? Šta se njegovim dolaskom na mjesto direktora Opće bolnice promijenilo i unaprijedilo u toj ustanovi? Odgovore na pitanja u kakvoj situaciji je danas zdravstveni sistem u BiH te je li kandidat za gradonačelnika Sarajeva, dao je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović za TV Sarajevo.

Kada je riječ o fotelji gradonačelnika Sarajeva, Gavrankapetanović kaže da nije zainteresovan.

- Nisam ja zainteresovan za taj tip funkcije, ja sam ljekar koji je cijeli život posvetio liječenju bolesnih i to je moj život. Taj život na funkcijama tog tipa u politici nism zainteresovan. Oficijalnih razfovora niej bilo, vidios am da je u medijima bilo nekih anketa, ali zaista nisam zainteresovan. Najviše volim da liječim bolesne ljude, da pomažem, to je nekako moje životno opredjeljenje - kazao je Gavrankapetanović.

"Ne odustajem od pozicije direktora"

- Nisam ni ’92. godine kada su odlazili svi ja se nisam povlačio. Da nisam predao dokumente uredu, kad sam odlučio da predam dokumente da ulazimo u analizu onoga šta ste učinili u životu, sa svojim dokumentima kada to pokažete šta ste učinili od života, nema povlačenja. Neovisno kako će se riješiti, ja neću odustati, nisam ni ’92. godine odustao od svojih bolesnika, svog rada, ne mislim ni sada odustajati - govori Gavrankapetanović.

Korupcija u zdravstvenom sistemu BiH

Vidjeli smo primjer ministra zdravstva u susjednoj Hrvatskoj zbog korupcije. Imate li saznanja, ima li u zdravstvenom sistemu BiH korupcije?

- To je naravno pitanje za istražne organe. Taj primjer je vrlo znakovit, kako se na koji način se medicina, medicinska tehnlogija, kako se zloupotrebljava, te javne nabavke. Mi smo to maloprije povezali sa KCUS-om, vrlo je osjetljivo i vrlo je važno da se svaki taj segment žestoko prati. Vrlo je važno da svaka promjena bilo kojeg menadžmenta, u ovom slučaju bilo je vezano za dolazak u Klinički centar, tako sam isto u Vojnoj bolnici….država ima svoje instrumenete, država je snažna, treba u nju vjerovati i trebamo joj pomoći svi. Pozovete finansijsku policiju, ljudi dođu, naprave analizu godinu dana, svaki papir pogledaju i onda se napravi čisti start. Niko od toga ne treba da se boji, da strahuje, a neka strahuje onaj ko ne radi kako treba - kazao je Gavrankapetanović.