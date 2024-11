Suđenje Mlaći i Cikotiću: Svjedok tvrdi da je govorio optuženom da vodi zarobljenike s Rostova

Na suđenju za zločine u Bugojnu, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je optuženi Dževad Mlaćo dolazio na Rostovo i da mu je rečeno da vodi zarobljenike koji su tu bili dovedeni i tučeni, navodi Detektor.



Svjedok, čije ime odlukom Vijeća ne smije biti objavljeno, kazao je da je bio pripadnik Sedme muslimanske brigade i da su bili smješteni na Rostovu. Naveo je da je 1993. godine Vojna policija dovodila vojnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO).



- Znam samo da mi je jedno veče preko veze došlo da primim paket… dva paketa dva čovjeka - rekao je svjedok, dodajući da je s druge strane vjerovatno bio neko iz 307. brigade.

On je ispričao kako je jedne prilike dolazio Mlaćo i kako mu je Jahja Seferović rekao da vodi zarobljenike iz njihovog objekta jer ne želi da ima problema.

- Čuo sam kad je Jahja rekao: "Mlaćo, ako ovako nastaviš sa zarobljenicima, ja ću pokrenuti gerilski rat" - naveo je svjedok u istrazi, dodajući da je Seferović reagovao jer nije mogao gledati kako tuku zarobljene.

Svjedok je potvrdio ove navode, ali je istakao da on to lično čuo, već mu je ispričao Seferović.

Premlaćivanje zarobljenika

On je kazao da je bilo više od 20 zarobljenika i da je poznavao komšije Nikicu i Ivicu Miloša. Ispričao je da vidio kada su vojni policajci Enis Sijamija i Nermin Šabić tukli učitelja Franju.

- Tukli su ga dok su ga vodili u hodniku. Umro je tu - naveo je svjedok.

On je kazao da je otišao na teren i da, kada se vratio, zarobljenika više nije bilo.

Mučenja i ubistva

Mlaćo je, u svojstvu predsjednika Ratnog predsjedništva Bugojno, optužen sa Selmom Cikotićem, bivšim komandantom Operativne grupe Zapad Armije BiH. Mlaćo se tereti da je naredio ubistva zarobljenika hrvatske nacionalnosti, a u optužnici se navodi i da je zaustavio transport zarobljenika u Zenicu zbog navodno bezbjednosnih i tehničkih razloga. Cikotić je optužen da nije spriječio podređene pripadnike Armije RBiH da počine krivična djela, kao i da je propustio da preduzme mjere zbog mučenja i ubistava ratnih zarobljenika.

Svjedok je potvrdno odgovorio na pitanja braniteljice Sabine Mehić da su u jedinici imali emira Abduhselama, da su ih posjećivali strani borci, da su primjenjivali šerijatski zakon i da su bili natpisi arapskim slovima.

On je kazao da nije imao vezu s Ratnim predsjedništvom. Potvrdio je da je na Rostovu bio Seferović kada se vratio s terena.

Braniteljicu je interesovalo zbog čega svjedok u ranijem iskazu nije spominjao Sijamiju i šta ga je podsjetilo na njega. Svjedok je rekao da ne zna kako ga nije spominjao.



- Znate šta me podsjetilo, zato što je on govorio da smo mi to uradili - rekao je svjedok.

Tužiocu Mladenu Vukojičiću je rekao da je Mlaćo Seferoviću, kada mu je rekao da vodi zarobljenike, odgovorio da će to "biti riješeno".

"Uhapsiti i likvidirati"

Svjedok Stipo Miloš kazao je da je živio u bugojanskom naselju Gračanica. Ispričao je kako su mu nakon početka sukoba u julu 1993. pretresali kuću i kako je njegov kum Nikica Miloš bio odveden.

- Poslije desetak dana je pušten, bio je sav isprebijan - rekao je svjedok.

Naveo je da su poslije 20-ak dana uhapšeni obojica i odvedeni u BH banku, a potom prebačeni na stadion. Svjedok je rekao da je pušten, a njegov kum nestao s drugima.

- Ko god je odveden sa stadiona, nije se vratio u vrijeme dok sam ja bio - rekao je Miloš.

Kazao je da mu je Sijamija rekao da je i za njega bilo pisalo "uhapsiti i likvidirati".

Braniteljica Jesenka Rešidović predočila mu je iskaz iz istrage u kojem je naveo da mu je prilikom pretresa pokazan nalog s potpisom Enesa Handžića. Svjedok je rekao da je tako bilo, ako je to izjavio.