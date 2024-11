Šta ukoliko Sud ponovo izrekne mjere zabrane Berilu: Advokat Pizović za "Avaz" pojasnio da li Berilo može preuzeti mandat

Već danima traje dilema da li zbog mjera zabrane obavljanja načelničke pozicije Ibro Berilo može prihvatiti mandat načelnika Trnova.

Iz CIK-a su govorili da nisu dobili potpunu dokumentaciju iz Kantonalnog suda u Sarajevu, no nisu pojasnili da li bi eventualna mjera zabrane mogla utjecati na preuzimanje mandata.

Utvrđene nepravilnosti

Danas je Vrhovni sud FBiH ukinuo mjere zabrane Kantonalnog suda u Sarajevu zbog utvrđenih nepravilnosti, no Kantonalni sud će morati ponovo o njima odlučivati.

Hipotetski gledano, Kantonalni sud u Sarajevu može ponovo donijeti iste mjere. Postavlja se pitanje da li u tom slučaju Berilo može preuzeti funkciju načelnika.

O tome smo razgovarali sa Senadom Pizovićem, advokatom Ibre Berila.

- Njemu nije zabranjeno da preuzme mandat, njemu je bilo zabranjeno da vrši funkciju načelnika. Kada dobijete Uvjerenje iz CIK-a BiH, tamo postoje dvije opcije - "prihvatam" ili "odbijam". To znači da ako on izabere opciju odbijam, to znači da je on odbio mandat. Dakle, on u tom slučaju ima pravo da prihvati mandat, ali nema pravo da ga konzumira po mjerama zabrane. U suprotnom bi to značilo da je njemu Sud odbio mandat - kazao je Pizović za "Avaz".

Dalje navodi da kada se izreknu mjere zabrane, vrši se kontrola mjera po Zakonu o krivičnom postupku svaka dva mjeseca.

Pravosnažno osuđen

- Kada bi hipotetički njemu mjere ostale na snazi svaka dva mjeseca Sud kontroliše i provjerava da li će ostati i dalje na snazi, a i na to postoji mogućnost žalbe. Neće mu sigurno na snazi četiri godine mandata biti mjere zabrane - zaključio je Pizović za "Avaz".

Podsjećamo, kako je jučer objavio portal "Avaza" službenik iz Općine Trnovo je preuzeo mandat za Ibru Berila.

Izborni zakon BiH predviđa da neko može ostati bez mandata samo u slučaju da je osuđen pravosnažno na najmanje šest mjeseci zatvorske kazne.