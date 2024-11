Kako je KOS-u cinkario Dragana Vikića i specijalnu jedinicu, snimao mikrokasetofonom

- Preko mene, saradnika KOS-a, Fikret Muslimović, po instrukciji Pere Simovića, dolazi do Rasima Muharemovića, čovjeka koji je tada bio u Centrali SDA. Pita me Muslimović je li Rasim pitao za njega, rekao sam da nije i još mu dodajem: "Druže potpukovniče, o ovome što sam razgovarao s Muharemovićem želim da razgovaram samo sa vama i Perom Simovićem.“ On me napada i viče: "Zar ti ne vjeruješ organima bezbjednosti, zar ti misliš da ima ovdje izdajica." Gazda se naljutio!

Prijatelj Muharemović

Kaže mi da idem kod Miše Lončarevića da njemu prenesem zapažanja, što i činim. Lončarević uzbuđen piše sve i poslije toga me instruiše da u daljem kontaktu s Muharemovićem vidim ima li kakvog organizovanja u okviru SDA, ima li oficira koji su pristupili tom organizovanju, ima li oružja, gdje izvode obuku, šta dalje planiraju. Prihvatam te instrukcije, odlazim za Beograd i vraćam se opet nekog narednog vikenda da se vidim s Rasimom - opisivao je dalje Rekić.

Svjestan da ga je Muharemović smatrao prijateljem, otkriva čak i kako je dolazio kod njega kući, gdje su bili i Muharemovićev brat, supruga i dijete.

- Rasim me nagovarao da napustim JNA, da mi se otvori, da dođem među svoj narod. Pitao sam ga šta mi se nudi. On ne uspijeva da me mobiliše u tom pravcu i ja ne znam šta, i da mi je nudio, ne bi uspio, jer ja sam vjerovao u vojni vrh, u Jugoslaviju, u Fikreta Muslimovića. Saznajem tom prilikom da ima vojnog organizovanja i Rasim govori i da se obuka vrši na Igmanu. O svemu opet referišem Fikretu Muslimoviću, kojem prenosim i da je Rasim pitao i za njega. Fikret je pobjesnio, ustao i rekao: „Reci tamo njima da mi prijete, da mi prijete porodici.“ Izvještavam Mišu Lončarevića, a on mi dalje daje zadatke, da nastupam prema Rasimu radi prikupljanja informacija o pripremama SDA na prikupljanju oružja, brojnom stanju, oficirima...