Kapidžić: Najviše sam se zamjerio građevinskoj mafiji, zamišljena je potpuna "tibrizacija" grada

Faruk Kapidžić, predsjednik KO SDA Sarajevo, za Federalnu televiziju je govorio o aktuelnim političkim temama.

Osvrnuo se i na njegov zahtjev za smjenu iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od strane trojke.

- Oni bi voljeli da me penzionišu ako mogu ikako. Htjeli bi da me maknu sa svih funkcija. Očito je da im smetam, ali nisam znao da im toliko smetam u toliko sfera. Vjerovatno govorim istinu. Ne odbijam pozive medijskih kuća, govorim istinu, ono što znam i što imam dokaze o onome što rade. To je glavni razlog jer mnogi političari ne govore tako javno i direktno. Vjerovatno da me politički žele da me maknu na svaki način - rekao je.

Urbanističke dozvole

Dodao je da nije uskraćivao urbanističke dozvole.

- Ja sam rekao da ono što ima na planu, na to mogu dobiti urbanističke dozvole. Međutim, njima i njihovim investitorima je to malo. Oni ne traže da dodaju jedan sprat. Oni traže da uduplaju kompletno ili da do četiri puta povećaju kvadraturu. Da puste neboder na Marin Dvoru nekom investitoru koji u Dubrovniku uživa i nama ovdje pravi ovo zagađenje. Oni to guraju. I nije bitno jesam li ja u stranci ili nisam. Ona postavka urbanizma koja je stručna koja je nekad usvojena sada se ne može promijeniti zato što je vama palo na pamet da nekom investitoru dadnete da pravi haos. Ja imam takav odnos i prema kadrovima SDA koji takvo nešto hoće - kazao je.

On je kazao da se teško zamjerio građevinskom lobiju koji bezobzirno napada lokacije u Sarajevu gdje se ni po koju cijenu ne bi smjelo graditi kako bi se sačuvala kakva-takva ventilacija zraka u prezagađenom gradu.

- No, građevinska mafija vidi samo vlastiti profit i nije je briga za ekologijom. Očigledni sam se teško zamjerio građevinskoj mafiji - kazao je Kapidžić.

Stanje grada

Istakao je da neke stvari su mimo političke situacije, a to je stanje grada i zagađenosti i tako dalje.

- Ja već odavno govorim da ono što trojka zamislila je potpuna ''tibrizacija'' grada i ono što je Tibra napravila žele da napravi i na Marin Dvoru. Benjamina je sa pozicije gradonačelnice evidentno pripremila teren da kada dođe na poziciju načelnika da se ti regulacioni planovi u gradskom vijeću da se usvoje onako kako ne bi trebalo i da ona izdaje dozvole u Novom Sarajevu. Ako nije tako, neka me demantuje i neka povuče potez - zaključio je.