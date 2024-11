Helez: Ako se na sljedećoj sjednici ne usvoje helikopteri, Konaković je pominjao ostavku

Ministar odbrane BiH Zukan Helez (SDP) govorio je o prošlosedmičnoj sjednici Vijeća ministara, na kojoj nije prisustvovao, na kojima se nisu odobrila 4,3 miliona KM za helikopter OS BiH, ali su se odobrila sredstva u vrijednosti od 32 miliona KM za zgradu UIO u Banjoj Luci.

- Vidite, znači mi kad pravimo višegodišnje projekte, mora to biti na kraju novembra. Oni su vjerovatno znali, jer ne možemo mi znati - višegodišnji projekti se planiraju od sredstava koja ostanu unutar ministarstva za prethodnu godinu - kazao je Helez za FTV.

Nakon toga, ministar Helez je upitan o tome zašto ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković (NiP) nije insisitirao da i ova tačka bude usvojena.

- Pa, ne može, zato što ne možemo tačku pripremiti. Šteta je već nanesena za helikoptere, to više nije 4,3 miliona, to će sad biti oko 19 miliona. To je sve poskupjelo na tržištu. I oni su obećali da je to dogovoreno, i Nikšić mi je rekao, i Konaković nekoliko puta. Čak je Konaković pominjao ostavku, ako se na narednoj sjednici ti helikopteri ne usvoje. To je naš interni razgovor, ne želim da to zloupotrebljava bilo ko. On je čak rekao - ja sam spreman da podnesem ostavku, ako ne budu helikopteri, jer su mi tako čvrsto obećali. I ne mogu da vjerujem da bi me tako prevarili. Tako da ja očekujem na narednoj sjednici da će biti na dnevnom redu i helikopteri - kazao je Helez.

Ministar odbrane BiH je odgovorio i na pitanje da li očekuje da šef bh. diplomatije podnese ostavku.

- Meni je potpuno nebitno hoće li neko podnijeti ostavku. Meni je jako bitno da prođu helikopteri. Mislim da će to proći. Ako smo došli u tu fazu, da mi unutar Vijeća ministara lažemo jedni druge, onda bolje da ne funkcioniše nikako to Vijeće ministara - istakao je Helez.