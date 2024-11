Bišćević Tokić: Smjena uprave Sarajevskog aerodroma prvi korak ka koncesiji

Jasmina Bišćević Tokić, zastupnica SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, reagirala je na prijedlog imenovanja nove uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Ona je naglasila da je tim činom krenula koncesija Sarajevskog aerodroma.

- Nakon što je ova uprava napravila historijski razvoj aerodroma, uspješno poslovala, povećala broj putnika i letova nametnuta Vlada FBIH je nagradi tako što je smjeni. Predhodna Vlada FBIH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem je uložila u infrastrukturu, riješili kompletnu imovinu i sad tako sređen aerodrom trebamo dati pod koncesiju - pita Bišćević Tokić.

Dodaje da je "smijenjena uprava bila sposobna, ali ne i podobna da bi pristala da aerodrom u Sarajevu ustupi na koncesiju".

- Više puta smo imali priliku slušati ministra Edina Fortu kako kaže da aerodrom treba dati na koncesiju, jer su svi naši susjedi to učinili. Je li to jedini razlog zbog čega bi se Aerodrom u Sarajevu dao na koncesiju? Koncesionari aerodroma u regionu su iz Njemačke i Francuske. Zašto Njemačka i Francuska drže svoje aerodrome u državnom vlasništvu? Zato što su to strateški važni objekti i nikad se ne daju. Tako to rade pravi lideri zemalja. Aerodrom Brnik u Sloveniji je pod koncesijom pa ima gubitak. Danas nam Vlada FBiH imenuje ljude, bez iskustva u avio saobraćaju - ističe Bišćević Tokić.

Podsjećamo, Vlada FBiH je jučer pokrenula proceduru imenovanja nove uprave preduzeća Aerodrom Sarajevo.