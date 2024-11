Iz Beograda upućeni u Sarajevo po informacije o naoružavanju i pripremama naroda BiH za odbranu od agresije

Pred kraj prve godine Komandno-štabne škole, u avgustu 1991. godine, Rekića je u centralu KOS-a pozvao pukovnik Baković i pitao da ide u prekomandu. Rekao je da hoće, ali da to bude Vojna policija u Sarajevu. Baković mu odgovara: "Bit će nešto i bolje.“

Otišli kod Vasiljevića

Pukovnik Baković ga je odveo kod generala Aleksandra Vasiljevića, načelnika KOS-a u Generalštabu JNA. Vasiljević ga je tu pohvalio zbog njegovih stavova o nacionalnim strankama te je Rekić zaključio da je šef Uprave bezbjednosti JNA o njegovoj saradnji s KOS-om dobro obaviješten od Fikreta Muslimovića.

- Tada mi je Vasiljević rekao da bih trebao preći u Savezni SUP te da je on odlučio da idem na mjesto zamjenika komandanta brigade milicije. Meni je to imponovalo, a odgovaralo mi je da idem u Savezni SUP kako ne bih išao na ratište u Hrvatsku. Rekao mi je da je to mjesto u rangu potpukovnika JNA te da ću i dalje kadrovski biti vezan za Upravu bezbjednosti. Napomenuo je da je general Petar Gračanin, savezni sekretar za unutrašnje poslove, tražio sposobnog oficira, a to je mjesto inače pripadalo kadrovima iz BiH. Ponuđeno mi je da dovedem i suprugu i djecu. Vasiljević je rekao i da će Gračanin riješiti pitanje moga stana i zaposlenje žene.

Govorio je da je vojska ta koja treba da spasi Jugoslaviju koju ustaše u Hrvatskoj hoće da razbiju. U toku razgovora ušao je pukovnik Glišović Vlastimir, oficir bezbjednosti. Ja sam pitao kakva će biti dalja moja saradnja u vezi mojih daljih zapažanja i rečeno mi je da i tamo u Saveznom SUP-u ima ljudi s kojima mogu u vezi toga kontaktirati. Rečeno je da ja i dalje ostajem oficir i da pitanje mog daljeg napredovanja nije problem. Poslije toga s pukovnikom Bakovićem završavam ta pitanja oko statusa, plata i on je rekao da će me pozvati kad bude trebalo - ispričao je Rekić.

Prekomanda u Sarajevo

Nakon toga otišao je na odmor u Bihać pa u Sarajevo, a kada je dobio poziv da se javi u Beograd, potražio je pukovnika Bakovića koji mu je dao naredbu o prekomandi. Naredbu s dokumentima odnio je Marku Baletiću, načelniku Uprave za kadrove Saveznog SUP-a. Tu je upoznao komandanta brigade milicije Saveznog SUP-a Mirka Jokića te ostale članove kolegija. Jedan od saradnika Marko Tadić rekao je Rekiću da će mu supruga raditi pri Ministarstvu odbrane Srbije, ali ona nije bila spremna da pređe u Beograd.

- U ovo vrijeme ponudio sam i dva izvještaja pukovniku Gliševiću. Prvi je u vezi doktora Imamović Mustafe, čija je supruga rodica moje supruge, te njegovih stavova i istupanja o ratu u Hrvatskoj, o pitanju muslimana i o njegovom zaključku da već počinje okupacija Bosne i Hercegovine prebacivanjem JNA iz Slovenije i Hrvatske u Bosnu. Drugi slučaj bio je Deljanin Isak, savjetnik Fikreta Abdića u Predsjedništvu BiH, inače rođak moje žene, koji je sreo moju suprugu i savjetovao joj da napustim JNA. Pukovnik Glišović mi je u oba slučaja rekao da se ne bavim sitnim ribama - prepričao je Rekić.

Izvlači informacije

U oktobru 1991. godine, dok je bio u Saveznom SUP-u, poziva svog 2prijatelja“ Rasima Muharemovića te od njega izvlači informacije o pristizanju oružja u BiH. Rekić odmah poziva generala Vasiljevića, koji ga upućuje kod generala Mileta Babića. Kod Babića zatiče Vasiljevića, Tumanova, Glišovića te još jednog pukovnika čijeg imena se ne sjeća.

- Vasiljević predlaže da Rasima nazovem ponovo i da ga pitam ima li teškog oružja i odakle se nabavlja. General Babić je rekao da odem u KOG i da odozgo nazovem, a da će dole biti sve pripremljeno za snimanje razgovora. Operativac me odveo do telefona, gdje je stajala jedna traka od mikrokasetofona s uređajem za snimanje, te mi je rekao da, kada uspostavim razgovor, pritisnem jedno dugme za pokretanje trake. Nazvao sam Rasima i rekao da ga zovem iz pošte i o oružju smo govorili u prenesenom značenju kao o „hrani“.

"Teška hrana"

Pitao sam ga za "tešku hranu“, na što mi je Rasim odgovorio potvrdno. Nisam ga mogao pitati odakle se nabavlja oružje, jer je to bilo suviše providno, pa sam završio razgovor i traku sa snimljenim razgovorom odnio nazad, gdje su sjedili generali kojima sam prenio razgovor. Potom je pukovnik Tumanov pitao da Rasima dovedem u Beograd, a kojeg sam ja i ranije pozivao bez ikakvog cilja. Tumanov je onda rekao da ga obezbijedim za Tuzlu te sam računao da ga žele vrbovati za saradnju, na šta sam ja odgovorio da sumnjam da će Rasim htjeti znajući ga, a Tumanov je odgovorio da se ja za to ne sekiram. Snimljenu traku sam po dolasku u Sarajevo skrivao u stanu u smotanom tepihu te sam jednog dana iscijepao vrpcu, zapalio je i bacio u WC šolju, a plastiku od kasete istucao i bacio u kantu za smeće. To je sve bilo sredinom novembra 1991. godine - ispričao je Rekić.