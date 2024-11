Vijeće ministara izdvaja 13,5 miliona KM za kupovinu zgrada: Kirije u Njujorku, Rimu i Skoplju plaćamo više od 750.000 KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH o kupovini objekata za smještaj Stalne misije BiH u Njujorku te diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) naše zemlje u Rimu i Vatikanu, odnosno Skoplju.

Problem smještaja

Ovi kapitalni projekti, za koje je izdvojeno ukupno 13,5 miliona KM, trajno će riješiti problem smještaja i dugoročno donijeti uštede u budžetu, jer se na ime zakupa prostora trenutno godišnje izdvaja 756.457 KM za tri grada, a troškovi zakupa konstantno rastu.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pojašnjava da će kupovina novih objekata u diplomatskoj mreži BiH biti izvršena na isti način kao i ranija kupovina zgrade Ambasade BiH u Crnoj Gori.

- To je procedura u kojoj se imenuje višečlana komisija, u kojoj imamo predstavnike ministarstava vanjskih poslova i finansija, kao i Pravobranilaštva, koja u transparentnom procesu raspisuje javne pozive. Tražimo, u skladu s našim mogućnostima, najbolji objekt. To na kraju ponovo dolazi Vijeću ministara na potvrdu. Veoma sam sretan jer rješavamo gorući problem dok plaćamo enormno visoke kirije, jer su to takve destinacije - rekao je Konaković.

DKP mreža u Rimu, koja je trenutno “rasuta” na nekoliko lokacija, trebala bi biti smještena pod jedan krov. Konaković napominje da je novac koji se investira uglavnom iz sukcesije imovine bivše SFRJ. BiH su, podjelom nekada zajedničke imovine, pripali dijelovi zgrada koje su, u dogovoru s drugim državama, prodavane, da bi onda svaka od bivših republika kupovala svoje objekte. Za kupovinu zgrade u Njujorku predviđeno je sedam miliona, za smještaj DKP-a u Rimu i Vatikanu pet, a za objekt u Skoplju 1,5 miliona KM.

Napravljene procjene

- Nadam se da će ti iznosi biti dovoljni, jer su procjene napravljene prije nego što se krenulo u odlučivanje. Komuniciramo s ljudima u misijama, ambasadama i konzulatima i cijene su danas zaista drugačije nego prije nekoliko godina, ali mislim da možemo završiti ova tri i nastaviti dalje s gruntom BiH u zemljama u kojima imamo svoju DKP mrežu - istakao je Konaković.