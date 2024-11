Radnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo pisali Vladi FBiH: "Nezakonita i neopravdana smjena uprave"

Sindikat i radnici JP Međunarodni aerodrom Sarajevo su uputili protestno pismo Vladi FBiH i Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH zbog, kako su naveli, nezakonite i neopravdane smjene uprave preduzeća.

Pismo prenosimo u cijelosti:

- Obraćamo Vam se zbog informacije da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 49. Sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje stare i imenovanje nove Uprave Društva. Ovom prilikom izražavamo izuzetnu zabrinutost i protivljenje takvoj odluci, a razlozi su objektivne i dokazane prirode.

Pa krenimo redom: Već duže vrijeme se javno govori o namjerama da se Međunarodni aerodrom Sarajevo da pod koncesiju, te smo sigurni da se razlog za smjenu najuspješnije uprave u historiji ovog javnog preduzeća, krije upravo u toj namjeri. Jer kako inače opravdati činjenicu da se smjenjuje direktor, odnosno Uprava Društva, koji je u samo tri godine ostvario rezultate koje drugi aerodromi i druge Uprave ni za više decenija nisu i ne bi mogle da ostvare? Kako inače opravdati činjenicu da se takva smjena dešava bez da je Skupština društva razmatrala Izvještaj o radu Društva za 2023. godinu?

Kako inače opravdati činjenicu da se takva smjena dešava na vrhuncu razvojne ekspanzije ovog javnog preduzeća? Kako inače opravdati takvu činjenicu kada sva eminentna lica iz struke upozoravaju da se radi o „notornoj gluposti i ludilu“? Kakva se poruka šalje radnicima ovog javnog preduzeća? Da je uzalud sve što su pod vodstvom trenutne Uprave uradili u ove tri godine, i da li Vam je jasno da se na ovaj način interesi pojedinih politika stavljaju iznad interesa ovog javnog preduzeća, njegovih radnika ali u konačnici i Federacije Bosne i Hercegovine, koja je imala izuzetne koristi od razvojne ekspanzije Međunarodnog aerodroma Sarajevo?

Da li se ponavlja scenarij Fabrike Duhana Sarajevo? Jer sve što je urađeno, ukazuje na jasnu namjeru da novoimenovana Uprava provede u djelo najavljenu koncesiju ovog javnog preduzeća. Ne postoji niti jedan razuman argument koji bi opravdao davanje ovog javnog preduzeća u koncesiju jer su i iznad svih očekivanja zadovoljene sve svrhe njegovog postojanja i trenutnog načina poslovanja.

Naime, trenutna Uprava Društva uspjela je da dovede veliki broj aviokompanija, između ostalog i low cost aviokompanija, ali to nije uradila na uštrb profita (što bi neko uradio, ili što bi bilo za očekivati). Uprava ovog javnog preduzeća je, uz pomoć i saradnju sa organima vlasti, kreirala takve modele poslovanja da su se dali poticaji i privukle aviokompanije, ali je istovremeno ostvaren i rekordan profit, s obzirom na ostale sadržaje i politike koje su pratile navedene poticaje. Dakle, zadovoljen je javni interes građana u smislu otvaranja rekordnog broja novih aviolinija, ali je zadovoljen i interes vlasnika, Vlade Federacije BiH, u smislu ostvarivanja rekordnog profita. I sve to neposredno nakon pandemije Covid od koje se mnogi aerodromi još uvijek oporavljaju i zasigurno se ne mogu pohvaliti obaranjem rekorda rezultata poslovanja kao što to može Međunarodni aerodrom Sarajevo. A na sve navedeno, postignuto je i poboljšanje uslova rada radnika ovog javnog preduzeća, što je za svaku pohvalu.

Ovim putem zahtjevamo odgovor na slijedeća pitanja:

Da li ste svjesni činjenice da je svaki član dosadašnje Uprave ovog javnog preduzeća imao ponaosob blizu 30 godina radnog iskustva u civilnoj avijaciji?

Šta je razlog i obrazloženje za smjenu trenutne Uprave Društva?

Da li ste se upoznali sa Izvještajem o radu J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu, da li ste ga i pogledali?

Zašto izvještaj o radu za 2023. godinu nije razmatran u ZAKONSKOM roku od strane Skupštine Društva?

Da li Vam je poznato šta je u posljednje tri godine urađeno na Međunarodnom aerodromu Sarajevo?

Koje su kvalifikacije novoimenovane Uprave, a da opravdavaju smjenu trenutne Uprave?

Zašto se smjenjuju sposobni i stručni ljudi i koji je strateški cilj nove Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo?

Da li novoimenovani direktor ima pet godina radnog iskustva na rukovodnim pozicijama u civilnog zrakoplovstvu u skladu sa Statutom Društva? U prilogu ovog pisma dostavljamo Vam medijske članke, odnosno analize stručnjaka iz oblasti avijacije koji su dali osvrt na ovaj potez Vlade Federacije BiH, uz zaključak da je taj potez bez dileme poguban za Međunarodni aerodrom Sarajevo, njegove radnike i Federaciju Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.

Na kraju, naveli su kako zahtijevaju očitovanje po postavljenjim pitanjima do utorka, 26. novembra do 16:00 sati.

- U protivnom vas upozorovamo da će Samostalni Sindikat aerodromskih radnika i radnici, poduzeti sve zakonom raspoložive mehanizme, čak i one radikalne u cilju zaštite prava radnika ovog Društva ali i ovog javnog preduzeća u cjelini - navodi se u saopćenju sindikata i radnika Međunarodnog aerodroma u Sarajevu.