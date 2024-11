Plan razbijanja bh. policijskih snaga te slabljenje odbrambene moći: JNA sprema agresiju, Rekić i Muslimović rovare

Sead Rekić u iskazu nastavlja:

- Delimustafić je meni mogao narediti što god je htio. Tako je režirana moja ugradnja u MUP BiH, kako bih izvršavao zadatke za KOS koji tada širi svoj krug ljudi u svim institucijama vlasti BiH. U vrlo ružan položaj stavljen je, dakle, i čovjek koji je čistih osjećanja prema BiH, Omer Behmen. Sve je jedna klasična režija za koju nisam znao, ali neosporno je da sam njen učesnik. Kamo sreće da nisam - zaključio je u izjavi 18. aprila 1993. godine Sead Rekić, koji je, među ostalim, potvrdio i kako je ubijeđen da je o njegovom prelasku iz Beograda u Sarajevo znao i Fikret Muslimović.

"Što ne skineš tog bandita Tita"

- Naša grupa nastavila je obilaziti dalje centre po BiH. Bihać, Banju Luku, Livno, Tuzlu, Mostar. To su pravci koji su zacrtani praktično kao teritorija „velike Srbije“ - naveo je Rekić u nastavku svoje izjave, opisujući kako je za KOS nastavio prikupljati saznanja o pripremama odbrane BiH, o čemu detaljno govori na videosnimku.

U zapisniku o njegovom saslušanju, koje je nastavljeno 19. aprila 1993. godine, Rekić se prisjetio sastanka u SCB Banja Luka, gdje je došao general Petar Gračanin, savezni sekretar unutrašnjih poslova bivše SFRJ.

Prelazak u MUP RBiH

- Tu je bio i general Uzelac (Nikola, op. pr.), komandant banjalučkog korpusa, Jovica Trnčić, uži dio rukovodstva Saveznog SUP-a, a ispred organa vlasti BiH bio je Alija Delimustafić, njegov zamjenik Vitomir Žepinić, zatim Nikola Koljević, te, koliko se sjećam, i dr. Ejup Ganić. Nisam prisustvovao tom sastanku, ali znam da je general Uzelac kasnio. Pričalo se da je, kada je došao, iza leđa Gračanina vidio Titovu sliku i pitao: „Što ne skineš tog bandita“, a Gračanin je reagovao da ne može tako govoriti jedan general JNA.

Nakon sastanka bila je planirana zajednička večera, ali mislim da joj Ganić i Koljević nisu prisustvovali. Prije toga je održan još jedan sastanak u komandi banjalučkog korpusa kod generala Uzelca. Dio nas nije prisustvovao ni tom sastanku, a pošto nismo znali gdje će biti ta večera, mi smo se zadržali malo po centru i poslije nekih pola sata otišli u komandu banjalučkog korpusa da bismo znali gdje ćemo ići. Moj kolega Vlado i ja pred komandom smo se najavili vojniku koji je nekoga nazvao telefonom da nas uvede da sjednemo i onda nas odveo u kancelariju načelnika bezbjednosti, potpukovnika Stevilović Milana. Upoznali smo se, počastio nas je kafom i ja odlučujem da iz te kancelarije nazovem prvog čovjeka KOS-a generala Acu Vasiljevića u Beograd i da provjerim je li sve uredu u vezi njegove saglasnosti za moj prelazak u MUP BiH.

Aca kreator svega

Dobio sam ga odmah. Vasiljević mi je odgovorio da je sve dogovoreno i da je sve uredu, da je on saglasan s tim. Odmah poslije toga on me pitao da li je tu A. D. Nisam shvatio šta me pita pa sam tražio pojašnjenje, te je rekao: „Alija D.“ Zaključio sam da pita za Delimustafića i onda sam mu rekao da je tu na sastanku kod Uzelca te smo završili razgovor. Tako sam se još jednom uvjerio da je plan moje ugradnje u MUP BiH dogovoren između Vasiljevića, Gračanina i Delimustafića. U toku večere u jednom privatnom kafiću, Vito Žepinić, koji je bio u društvu s Delimustafićem, pitao me je kada ću doći, te sam zaključio da i on zna o mom dolasku. Shvatio sam da je Vasiljević bio kreator svega - istakao je Rekić.