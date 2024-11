Bečarević: Berilovi radili startegiju, Forto vršio pritisak, predsjednik stranke gradi pod tuđim imenom

- Sada Tužilaštvo radi na tom predmetu. Ono što je interesantno je da su se nakon ovog potpisa već počele graditi tri zgrade na Bjelašnici, da je na ovu strategiju dato negativno mišljenje došlo bi u pitanje i ono što je izgrađeno. Stala bi gradnja sve dok se ne bi zadovoljili osnovni uslovi, nama je upitna voda koja dolazi sa Bjelašnice zbog gradnje. Gore se gradilo a nije se do sada našao ministar koji će to potpisati. Ja sam rekao da će doći ministar koji će to potpisati, ali sam rekao da i onaj koji potpiše da će vjerovatno otići u zatvor - kaže Bečarević.

Bečarević navodi da je tokom svog mandata trpio velike pritiske upravo zbog ove strategije.

- Atmosfera u ministarstvu je bila „nabrijana“, vršili su se veliki pritisci. Nemoguće je bilo naći način da se to potpiše. Strategiju je izradilo Općinsko vijeće Trnova, Općina Trnovo je to samostalno uradila, a nisu bili ovlašteni po zakonu za izradu strategije. I prije nego što je potpisana strategijska procjena Tužilaštvo je tražilo sve podatke ko je imao doticaja sa izradom strategije, to su Općina Trnovo, Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede - kaže Bečarević.

- Prije nego što sam smijenjen tražio sam od saradnika da prekinem tu agoniju i da potpišem negativno mišljenje, ali nisu mi htjeli pripremiti takav dokument. Po zakonu taj dokument mi je trebao pripremiti pomoćnik ministra, ja ga nisam mogao sam pripremiti, takav je zakon. Adnan Medić je i tada bio pomoćnik ministra i nije htio da mi pripremi dokument, nakon što sam smijenjen rekao mi je da mi je time spasio glavu. Znao sam da će Bošnjak potpisati, ja sam to najavio, već je bilo toliko prtisaka da se to moralo uraditi. Žao mi je ministra Bošnjaka, ja ne vjerujem da je on išta hajrovao od toga, ali je morao potpisati da bi ostao ministar - poručuje Bečarević.