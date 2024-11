Akademik Ejup Ganić za "Avaz": Nikada ne treba kritikovati sporazume koji su zaustavili rat

Na današnji dan u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu parafiran je Opći okvirni sporazum za mir u BiH. Bivši član Predsjedništva RBiH Ejup Ganić nije bio sudionik pregovora koji su trajali od 1. do 21. novembra 1995. godine, ali kao jedan od ključnih ljudi u periodu odbrane od agresije za “Avaz” komentira situaciju u kojoj se BiH nalazi 29 godina kasnije.



- 29 godina je dug period otkako se potpisao Dejtonski sporazum. Šta reći danas? U principu, nikad ne treba kritikovati sporazume koji su zaustavili rat, što je slučaj i s ovim sporazumom. Pogotovo nisam pozvan to raditi ja, koji nisam bio dio delegacije koja je pregovarala u Dejtonu zbog poznate saobraćajne nesreće koja me zadesila u tom periodu – kaže Ganić.

Preovladavaju mišljenja po kojima su mir i zaustavljanje stradanja i razaranja najveće vrijednosti Dejtonskog sporazuma. Ipak, posljedice njegovih odredbi ova zemlja i njeni građani trpe već skoro tri decenije.

- Gledajući na rezultate sporazuma, može se reći da povratak izbjeglica nije ni približno dobro riješen podjelom zemlje na dva entiteta. O tome će možda historija više suditi. Drugi nedostatak je uvođenje konsenzusa bez nabrajanja ključnih poglavlja na koja se konsenzus treba primjenjivati. Bez toga, u praksi je za sve potreban konsenzus, što dodatno usporava ionako spor dalji razvoj države - kaže Ganić.

Dodaje da je u Dejtonu ostalo neriješeno i pitanje Brčkog, u koje je i sam kasnije bio direktno uključen. Smatra da je Brčko distrikt BiH "ojačao, odnosno malo popravio, i korigovao Dejtonski sporazum u pozitivnom smislu".

- Gledajući danas svijet kakav jeste, u smislu sukobljavanja velikih sila, nedostatka etike u međunarodnim odlukama i pregovorima, generacija koja je sačuvala Bosnu i Hercegovinu fundamentalno može biti zadovoljna. No, infekcije su se pojavile dolaskom mira u vidu korupcije i nepotizma, i posebno akumuliranih problema u obrazovanju i zdravstvu. S kolegama, saradnicima i vlastitom generacijom ću pokušati doprinijeti poboljšanju sistema obrazovanja i zdravstva, na čemu već godinama radim. Mlađe generacije lidera trebaju se boriti protiv nepotizma i korupcije, te razvijati ovu državu dalje od Dejtonskog sporazuma, pritom gledajući obavezno i lijevo i desno, i istočno i zapadno, jer ni na jednoj strani svijeta ne cvjetaju ruže kako se odveć misli, već im sugerišem da iz svake strane izvuku najbolje za svoju državu Bosnu i Hercegovinu - kaže nekadašnji član Predsjedništva RBiH i osnivač Sarajevo School of Science and Technology Ejup Ganić.