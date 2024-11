Ususret šopingmaniji koja će zavladati: Na "Crni petak" kupce koriste kao sredstvo ostvarivanja brze zarade

- To je jedan marketinški potez koji u okviru trgovinske industrije nastoji što više prodati roba pa i usluga za taj dan. Ali samo porijeklo nastanka toga, kako se govori, nije humano. Ako je ta priča tačna, onda je stvarno amoralno da se to forsira u civiliziranim zemljama - rekao je Šain.

Kaže da cilj opravdava sredstvo te da je u tom periodu prodavačima važno da ostvare prodaju u kratkom intervalu, kako bi se ostvario što bolji finansijski efekt.

Široke narodne mase

- Ne podržavam način marketinga kojem je cilj samo profit, odnosno zarada. Svjestan sam da u ekonomiji ne treba tražiti poštenje, nego zakonitost. Ali sve u vezi s tim je špekulativno i jednostavno žele da široke narodne mase, koje ne znaju porijeklo toga, nasjednu na priču i kupuju što više, čak i onoga što ne treba - kazao je Šain.

Više tumačenja

Više je tumačenja nastanka „Crnog petka“ u prošlosti. Jedno od najzastupljenijih odnosi se na događaj iz 1860-ih godina, kada je skupina špekulanata uspjela prevariti trgovce radi cijena zlata, pa je došlo do velikog popusta zlata. Nadalje, naziv „Crni petak“ ponovo se koristi iza Drugog svjetskog rata 1950-ih kada je na sličan kalup radi špekulacija došlo do pada cijena, opet petkom. Trgovački „Crni petak“ ukorijenio se 1970-ih u Americi i odnosio se na prvi petak iza njihovog Dana zahvalnosti; koji je sada ostatak svijeta uzeo da je to četvrti petak u novembru i prenosi se pretežno na ponedjeljak i utorak, zavisno od zemlje do zemlje.