U ovim dijelovima BiH se očekuje snijeg, a za vikend slijede promjene

U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Poslije podne padavine prestaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Obilnije padavine u većem dijelu Hercegovine, zapadnim, djelimično centralnim i sjevernim područjima Bosne. U Bosni se očekuje i povećanje snježnog pokrivača. U jutarnjim satima vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U ostatku dana vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna temperatura -2 do 4, na jugo od 8 do 14 stepeni. Tokom poslijepodneva postupni pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. Očekuje se i povećanje snježnog pokrivača. Temperatura zraka između 0 i 10 stepeni.

Trodnevna prognoza

U subotu pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na planinama i visoravnima do -14, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na planinam i visoravnima do -13, na jugu od -2 do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 11 stepeni.

U ponedjeljak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, a dnevna temperatura 5 do 11, na jugo do 13 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je loša. Nestabilno vrijeme, padavine i niske temperature u cijeloj zemlji, naročito tokom jutra i večeri, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, dekoncentracije, iscrpljenosti. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom.