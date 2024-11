Čović: Kad god se dogovorimo, neko se potrudi da nam izmakne stolicu

Mi smo krenuli jako dobro, a čini mi se kad god krenemo jako dobro da se neko potrudi da nam izmakne stolicu.

Izjavio je to danas u Mostaru Dragan Čović, lider HDZ BiH komentirajući neslaganja vezana za ispunjavanje uvjeta koje je Evropska komisija postavila pred BiH kako bi se odblokirala sredstva iz Plana rasta.

Izrazio je nadu da ovaj put neće biti tako.

- Naime, sve ono što smo trebali dogovoriti do 4.i 5.d ecembra stavili smo sebi u član da završimo idući tjedan. Još vjerujem kao što sam i prije 10 dana vjerovao da ćemo to uspjeti i ona dva zakona koja su u završnoj fazi usaglašavanja i Plan rasta i pregovaratelj i okvir oko toga svega. E, sada čim se pojavi neko ko nameće neka rješenja, bez obzira ko je on i narušava takav odnos, čini mi se da uvijek da alat nekom od partnera koji sjede za stolom da to problematizira ju ili onda to uvjetuje svojim daljim učešćem u radu - rekao je Čović.

Iako se nada, kazao je, da se to neće desiti, ipak, naglasio je da "danas imamo naznaka kako će se malo stati sa zakazivanjem sjednice Vijeća ministara BiH".

- To se ne bi smjelo desiti, jer 4. Decembar je sutra. Imamo šansu otvoriti ovaj proces, predati Plan rasta, otvoriti prvo poglavlje, ali isto tako, pozivam sve naše prijatelje izvana i koju žele dobro BiH da prepuste domaćim strukturama koje imaju odgovornost da donose odluke. Svaka pomoć sa strane je suvišna - kazao je Čović.

Inače, danas je u Mostaru održana klauzura HDZ-a BiH za koju je Čović naveo da je ispunila sva njihova očekivanja.