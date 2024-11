Srušili odluku koja spašava "pluća" Sarajeva: Kome je trojka pogodovala ukidanjem odluke o vjetrokoridorima?

No, od nacrta do usvajanja je dug proces. Urbanistički plan je od februara prošao javnu raspravu, ali još nije usvojen. Time je omogućeno usvajanje raznih regulacionih planova koji omogućavaju neprimjerenu izgradnju.

- Oni su u izradi novog Urbanističkog plana za grad Sarajevo ubacili parametre iz studije i on je stavljen na usvajanje u formi nacrta u Skupštini KS. Borili smo se čitav dan protiv toga, jer je to užasan plan, ali on je usvojen. Nakon toga su povukli odluku Skupštine o vjetrokoridorima, jer je usvojen Nacrt plana, no dok se to usvoji, može proći od šest mjeseci do tri godine - rekao je Kapidžić.

Izgradnja WTC-a

Dodaje da je onda krenulo usvajanje regulacionih planova - kod „Mercatora“ 22 sprata, na „Korei“ je užasan koeficijent, spratnost, te brojni drugi.

Najnoviji slučaj koji se pojavio u javnosti je i izgradnja famoznog „World Trade Centra“ (WTC).

„Pošteni investitori namagarčeni“

- Aktivno je počelo usvajanje regulacionih planova dok se urbanistički plan ne usvoji i to je smišljena taktika. I dok su ljudi koji su se prilagodili vjetrokoridorima smanjili svoje apetite i želje nauštrb sebe, dobili plan i dozvole, sada, pola godine poslije toga, oni ispadaju „namagarčeni“, jer se sada mogu graditi 22 sprata. To je vrlo ružna situacija naspram onih koji su ispravni investitori, a neki investitori koji su s njima u dosluhu su ovo čekali da se to obori kako bi im dali. To je baš kvaran koncept, počevši od NiP-a, a onda i SDP-a i Naše stranke koji to prate - kazao je Kapidžić.