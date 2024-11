Kako je počeo artiljerijski napad na Mostar, kako Rekić postaje "Otrov" i ko je "Medžik"

Uništen pincgauer

Također, Rekić kontaktira s tadašnjim predsjednikom Gradskog odbora SDA Ismetom Hadžiosmanovićem i drugim aktivistima stranke. Ovlaštenja ni za tu vrstu kontakata od MUP-a BiH nije imao.

- Naređenje za uništenje pincgauera izdao sam lično radiovezom, i to nakon što sam bio u centru za obavještavanje, gdje je eksplodirala bomba. Istrčao sam pred zgradu i vidio da pincgauer zamiče iza jedne zgrade te sam tada izdao naredbu da se uništi bez ikakvih prethodnih konsultacija sa bilo kim iz kolegija ili sa Bender Nikolom, koji tada još nije bio komandir, pa smatram da ja ovdje nisam pogriješio i to nisam učinio sa namjerom da dam povoda generalu Perišiću za artiljerijski napad na civilne objekte u Mostaru - ispričao je Rekić 19. aprila 1993. godine, tvrdeći i da od događaja s pincgauerom više nije kontaktirao ni s KOS-ovcima Glavašem i Borojevićem.

- Jedne večeri vraćao sam se iz bolnice, gdje sam bio sa grupom inspektora u posjeti jednom građaninu. Kolege su pitale treba li me prevesti iz bolnice do hotela gdje sam spavao, u Domu penzionera, pored vojne ambulante, rekao sam da ne treba, jer to je 200 metara udaljeno samo. Dok sam prolazio pored ambulante, ispred mene su iskočila dvojica naoružanih lica u maskirnim uniformama s licem namazanim maskirnim kremama, naređujući mi da izvadim ruke iz džepova, tri puta su me udarili, uzeli mi dva pištolja, bombu, pancir, novčanik, gdje su našli moje dokumente.

„Otrov“ i „Medžik“

Ja sam rekao da sam glavni inspektor MUP-a i gdje sam bio, a onda mi je jedan od njih, sa kojim sam kasnije popio piće u Domu penzionera i koji je imao nadimak „Medžik“ te bio komandant specijalne jedinice iz Niša, rekao da je od nekog čovjeka u Sarajevu čuo da sam dobar čovjek. Izvinjavao mi se za incident. Pretpostavio sam da mu je poznato da sam saradnik KOS-a i nakon toga me pustio.

I sutradan sam se vidio s njim, te on po dogovoru dolazi u Dom penzionera, i to u civilu. Govorio mi je da nas dvojica treba da budemo u vezi, s tim da ja njega nazivam pod šifrom „Otrov“, a da on ostaje „Medžik“. Prihvatam to i nas dvojica dogovaramo javljanja od osam sati uveče, poslije Dnevnika, pa nadalje. Sjećam se da smo se čuli nekoliko puta. Prvi put sam ja njega nazvao u vezi neke gužve između vojske i civila u nekoj kafani, on je rekao da će vidjeti šta je u pitanju i kasnije sam čuo od policajaca da je on došao tu s dva pincgauera i pokupio tu vojsku koja je izazivala nered.

Blokada Mostara

To je bilo negdje u maju 1992. godine. Sjećam se dobro da je načelnik SDB-a Zikrija Đonko rekao da je uspostavio kontakt s ministrom unutrašnjih poslova Delimustafićem te da će se opet čuti u toku tog dana. Đonko je upoznao Delimustafića s tom situacijom i rekao da sam ja tu i onda sam se i ja čuo s Delimustafićem. Pitao me je kako ide, rekao sam da se borimo protiv četnika, a on je rekao da ja trebam što prije krenuti prema Sarajevu.

U to vrijeme to nije bilo lako, s obzirom na blokadu Mostara. Bilo je nekih pravaca preko šume da se prođe do Jablanice, a ja sam rekao da ću ostati još nekoliko dana da se pozdravim sa familijom koja mi je bila na moru u Tučepima, zajedno sa porodicom Kreše Markića. Rekao mi je da što prije krenemo i ja i Markić i da se javim Jasminu Guski - prepričao je Rekić u svjedočenju 19. aprila 1993. te tvrdio da nije imao kontakte s generalom Momčilom Perišićem, osim kada ga je ovaj „jednom nazvao telefonom u vezi nekog uviđaja“.

Poslije razgovora s Delimustafićem, Rekić je prvo otišao u Tučepe u posjetu supruzi i sinu, gdje ih je prebacio uz pomoć Kreše Markića.

S mora, također, telefonski kontaktira Delimustafića, koji mu daje upute da stupi u kontakt s Matom Šarlijom Daidžom (pseudonim Nijaza Batlaka, op. pr.), koji je bio general u Hrvatskoj vojsci (HV) te imao bazu u Mostaru i vojni kamp u Baškom Polju, te da s Daidžom krene prema Sarajevu.

- Mediji su u to vrijeme Daidžu predstavljali kao jednu od veoma zaslužnih ličnosti u ratu protiv četnika. Rekao sam da ću krenuti i dao sam i Kreši da razgovara s Delimustafićem, koji mu je rekao da i on krene, ali Krešo je to izbjegao i nije pošao sa mnom - ispričao je Rekić.

S Arifom Hadžiosmanovićem iz SDA Mostar i Zikrijom Đonkom krenuo je za Split te su navratili u Baško Polje, ali u vojnom štabu nisu našli Daidžu.