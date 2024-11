Stavovi slični, a razlike u detaljima i iznosima: Vlada, sindikati i poslodavci žele više plaće za radnike

Iako različito gledaju na pojedine prijedloge Vlade i po nekim pitanjima imaju drugačije stavove, želju da standard radnika od januara bude bolji, osim sindikata, pokazuje i Udruženje poslodavaca (UP) FBiH.

- Naš je prijedlog da se promijeni formulacija “radni učinak”, da to bude naknada za ostvarene rezultate rada. Rezultati rada su različiti, može se nekome dati više ili manje, a neka će kompanija odlučiti da svim radnicima isplati određeni iznos. To bi bilo vrlo fleksibilno, a nije u koliziji sa Zakonom o radu. Tražili smo da taj neoporezivi iznos bude 450 – 500 maraka, ali on ne bi smio biti obavezan. Pošto potpisujemo kolektivne granske ugovore sa sindikatima, obavezat ćemo se da u nekim branšama dio tog iznosa bude obavezujući, jer nisu sve branše iste, ne mogu u istoj ravni biti metal i tekstil. Pustili bismo da se sindikati i poslodavci iz svake branše dogovore - kaže Smailbegović za "Avaz" te dodaje da bi neoporezivi dio bio isplaćivan samo kao dodatak na iznos plaće isplaćen u novembru ove godine.

Sindikati ostaju kod zahtjeva da minimalna plaća u 2025. iznosi 70 posto od prosječne, odnosno oko 980 KM, te podržavaju prijedlog poslodavaca da neoporezivi dio iznosi do 500 KM.

- On bi se odnosio samo na realni sektor, tako bi minimalna plaća s toplim obrokom i prijevozom iznosila 1.313 KM, a s neoporezivim dijelom do 1.800 KM. To je nešto s čime bi radnik, koliko-toliko, mogao živjeti normalno. Izmjenama zakona o plaćama u organima vlasti FBiH, i plaće u javnom sektoru trebaju se barem dijelom uskladiti s rastom potrošačkih cijena - kaže Samir Kurtović, predstavnik 19 granskih sindikata u okviru SSSBiH.