Dodik najavio: Krajem godine moguć sastanak vlada o Deklaraciji sa "Svesrpskog sabora"

On je dodao da RS i Srbija zajednički obilježavaju silne praznike od nacionalnog značaja, što je važno za Srbe u cjelini.

Dodik je rekao i da je upoznao Vučića o tome da je "privatno lice" Kristijan Šmit (Christian Schmidt) opet srušio Dejton i Ustav BiH i da pokušava da sruši i BiH.

- Mislim da on (Šmit) pokušava i postiže najbolji način da sruši BiH. To najbolje radi opet Šmit. Mada u uvjerenju da čini da BiH jača, on najviše radi na tome da ona nestane - rekao je Dodik.