Kardinal Puljić: Svijećom treba tražiti političara koji je kazao da je u nečemu pogriješio

Ovih dana navršava se trideset godina otkada je tadašnji papa Ivan Pavao II. za kardinala imenovao vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića, a tim povodom bh. izdanje Večernjeg lista objavilo je intervju s Puljićem.

Penzionerske dane 79-godišnji vrhbosanski nadbiskup u miru provodi u Caritasovu centru u Lugu, u općini Kiseljak, nadomak Sarajeva.

- Vrijeme mi je vrlo ispunjeno molitvom, čitanjem i komunikacijom najčešće sa starima s kojima živim ovdje u ovom vrlo lijepom Caritasovu centru u Lugu. Mnogi se javljaju telefonom pa sam i na taj način povezan s brojnim dobrim ljudima. Vrlo sam zadovoljan smještajem, okolinom i uopće sredinom u kojoj živim. Zahvalan sam svima koji mi omogućuju da provodim lijepe staračke dane – kazao je Puljić.

Otkazana posjeta

U razgovoru se Puljić prisjetio ratne 1994. i otkazane posjete Pape Sarajevu te velike vijesti koja je uslijedila.

- Podsjećam kako smo se usred ratnih stradanja u Sarajevu pripremali za pastirski pohod pape Ivana Pavla II. predviđen za 8. septembra 1994. Neposredno prije toga pohod je morao biti otkazan. Za sve nas to je bila vrlo tužna vijest. Nedugo nakon toga tadašnji apostolski nuncij u BiH, nadbiskup Frančesko Monterisi, u pratnji svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije don Martina Vidovića, uoči svetkovine Svih svetih 1994., donio mi je potresnu vijest. Predao mi je pismo Svetoga Oca u kojem mi saopćava da me namjerava uvrstiti u Kardinalski zbor. Bio sam zbunjen tom Papinom odlukom. Međutim, Papi nisam ništa odbijao, pa nisam odbio ni to - kazao je Puljić.

Narodu je ta vijest saopćena dan kasnije u sarajevskoj katedrali.

- Nuncij Monterisi slavio je misu u katedrali. Tačno u podne pročitao je odluku Svetog Oca da je odlučio uvrstiti me u Kardinalski zbor. Liturgijsko pjevanje na toj misi animirali su mladi na koru katedrale. Mladi k’o mladi, shvatili su o čemu je riječ još dok je nuncij Monterisi govorio na talijanskom jeziku pa su počeli s pljeskom i izrazima radosti, što su ubrzo prihvatili svi okupljeni u katedrali. U sebi sam zadrhtao i suze su mi same potekle jer mi je takva reakcija bila jasna potvrda da je Sveti Otac mojim imenovanjem jako obradovao ovaj napaćeni narod – prisjetio se vrhbosanski nadbiskup u miru.

Tim činom Vatikan je poslao snažnu poruku bh. katolicima, ali ne samo njima.

- Prvi sam od vrhbosanskih nadbiskupa koji je imenovan kardinalom. Koliko mi je poznato, u historiji Bosne i Hercegovine bila su još trojica kardinala, ali ni jedan od njih nije bio rezidencijalni biskup. Papa Ivan Pavao II., kao neumorni glasnik mira, nakon što mu je onemogućen pohod Bosni i Hercegovini i njezinu glavnom gradu, odlučio je mene imenovati kardinalom da budem njegov glas mira u BiH - ustvrdio je Puljić.

Određene politike

U poratnim godinama kardinal Puljić imao je važnu ulogu u izgradnji mira i tokom svoje službe obavio je brojne razgovore s ljudima iz svijeta vlasti i politike.

- Oni zastupaju interese određene politike, a ostvarenje pojedinih interesa često postane važnije od istinskog dobra ljudi i Božjih zapovijedi. Ogromnoj većini njih poznati su stavovi Crkve pa u razgovoru sa mnom često govore samo ono što odgovara tim stavovima, a prešućuju ili skrivaju one namjere kojima je isključivi motiv materijalna korist i vlast. Štaviše, ponekad su od mene tražili da podupirem stavove koji se direktno protive evanđelju i pravednosti. Jedan se uvrijedio kada sam na njegovo direktno pitanje vjerujem li u ono što govori, odgovorio da ga poštujem, ali da će djela pokazati je li istinito ono što on govori. Narodna poslovica kaže da se od laži niko nije udavio. Osim toga, svijećom treba tražiti političara koji je kazao da je u nečemu pogriješio – poručio je Puljić.

Kardinal Puljić uživa veliku popularnost među pukom zahvaljujući svojoj iskrenosti i neposrednosti.

- Većina ljudi ne voli razna ljudska mudrovanja koja su im nerijetko nerazumljiva i dosadna. Još kao mlad svećenik, u pastoralnom radu s ljudima nastojao sam čuti što oni kažu. Sjećam se kada mi je jedan jednostavan i vrlo pobožan čovjek rekao da on i drugi vjernici nisu učili teologiju pa mnoge stvari ne mogu razumjeti ako im se govori teološkim rječnikom. O tome sam poslije razmišljao i odlučio govoriti što jednostavnijim i svakom vjerniku razumljivim jezikom. Uvijek molim Duha Svetoga da mi posebno u propovijedi nadahne prave riječi koje će ljudi razumjeti i provoditi u život – kazao je vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić.