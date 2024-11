Monika Blaž, majka prijevremeno rođene djece, za "Avaz": David je 70 dana vodio bitku u inkubatoru

Monika Blaž ponosna je majka dvojice prijevremeno rođenih dječaka koji sada bezbrižno uživaju u djetinjstvu. Međutim, put do toga bio je veoma težak, vodili su velike bitke, od kojih je svaka bila strašnija od prethodne.

Devet godina

Naime, Monika je dugo priželjkivala trudnoću koja će opstati jer je imala četiri spontana pobačaja. Ni za jedan nije utvrđeno šta je uzrok.

- Kada sam zatrudnjela s Petrom, javio mi se hipertonus maternice, gdje, u suštini, maternica tretira bebu kao strano tijelo i pokušava ga odbaciti. Izdržali smo do 32. tjedna trudnoće i tada je uslijedio porođaj. Petar je rođen s dva i po kilograma te je, sva sreća, u bolnici bio samo pet dana, nije imao drugih posljedica - započela je Monika Blaž svoju priču za „Avaz“.

Nakon Petra hrabro se odlučila da ponovo zatrudni, ali, nažalost, bezuspješno. Pokušali su i putem vantjelesne oplodnje jer je izgubila blizanačku trudnoću. Međutim, na koncu se otkrilo da ima endometriozu te je uz pomoć terapije uspjela ostati trudna. Devet godina je trajala borba, ali sreći nije bilo kraja.

- Tokom te trudnoće dobila sam gestacijski dijabetes. To se donekle držalo pod kontrolom, do nekog 26. tjedna, kada mi je šećer toliko porastao da je izazivao kontrakcije i počeo djelovati na bebine organe, pa je odlučeno da me porode u nepunih 28. tjedana trudnoće. Rodila sam Davida - kazala je Blaž.

Njen David rođen je s 1.725 grama, bio je dug 46 centimetara i nije disao pri rođenju. Bio je na CPAP-u (respiratorna podrška), da bi mu se peti dan stanje pogoršalo.

- Nažalost, dobio je moždano krvarenje, pa su ga reanimirali i stavili na respirator. Dali su mu lijekove za podizanje pulsa i pritiska, zbog čega su mu otkazali bubrezi. Doktorica nas je nazvala da nam kaže da ne mokri već dva dana i da su prognoze loše. Već tu noć je rekla da joj je žao i da se beba neće moći spasiti - opisala je Blaž.

Cijelu noć su se, kako kaže, molili za neko čudo kako bi David preživio. Navečer je dobila poziv od doktorice koja joj je saopćila da se „desilo čudo i da je beba mokrila“.

- Nije mogla vjerovati jer mu nisu davali nikakve prognoze. Boja kože mu je bila zeleno-žuta i nije dobro izgledao. Svi su rekli da je on čudo. Poslije toga je tri puta imao sepsu, izljev vode u pluća, čak su mu u jednom momentu htjeli operirati crijeva - navela je Blaž.

Velike posljedice

David se borio 70 dana u inkubatoru, ovisan o kisiku, ali je, zahvaljujući upornosti svojih roditelja, iako im je rečeno da neće hodati, on sada jedan aktivni četverogodišnjak koji pjeva pjesmice i trčkara kao i njegovi vršnjaci.

- Veoma sam se čudno osjećala kad sam došla kući, nisam znala hoću li se moći povezati s njim. Osjećala sam kao da sam rodila dijete koje mi je neko otrgnuo iz ruku. Teško sam sve podnosila i potražila sam psihološku pomoć, što svima savjetujem. Sve što se desilo ostavilo je velike posljedice, poput neizvjesnog straha, ne znam kako drugačije opisati - objasnila je Blaž.

Kaže da je krivila sebe, svoje tijelo, iako su joj ljekari rekli da je uradila sve što je mogla.