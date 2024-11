Na Vlašiću se nadaju rekordnoj sezoni, sve spremno za "Šankanje"

Brojne prirodne ljepote čine Bosnu i Hercegovinu sve popularnijim turističkim odredištem, a slijedećih mjeseci na Vlašiću se očekuju turisti iz svih krajeva svijeta.

- Službeno otvaranje zimske sezone na Vlašiću planiramo od 13. do 15. decembra zajedno sa 'Šankanjem'. Kad su u pitanju skijaški tereni, sve je pregledano, čekamo samo veći snijeg i nadamo se rekordnoj sezoni. Kada će skijaška sezona početi u ovom trenutku zaista ne znam, ali vlada veliki interes za zimovanje na Vlašiću i većina kapaciteta je rezervirana. Pored Vlašića bilježimo i rast turizma na cijelom kantonu, a posebno se to odnosi na gradsku jezgru Travnika, gdje su u posljednjih nekoliko godina izgrađena četiri hotela, a trenutno se pravi hotel 'Plava voda'. To je veliki uspjeh jer znači da smo prepoznati kao omiljena turistička destinacija", kazao je direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.

Kada je u pitanju 13. po redu "Šankanje", i ove godine organizatori su pripremili kvalitetan i raznovrstan program. Tako će 13. decembra nastupiti Saša Matić, Ivana Selakov i DJ Shone, a dan poslije Milica Todorović, Šejla Zonić i DJ Atila.

- 'Šankanje' je postao prepoznatljiv brend među mlađom populacijom i trenutno drži status najboljeg zimskog festivala u BiH. Prvo Šankanje organizirano je 2011. godine i od tada se tradicionalno održava na planini Vlašić u drugoj polovini decembra , okupljajući sve veći broj posjetitelja. I ove godine koncerti će se održavati u sajamsko-festivalskom šatoru dimenzija 60 s 20 metara koji prima više od 3.000 ljudi" saopćili su organizatori "Šankanja".