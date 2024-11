Stručnjak Šćuric o smjeni uprave Aerodroma Sarajevo: Zašto smjenjivati menadžera broj jedan u regiji?

Iako je prošlo nekoliko dana otkako je Vlada Federacije BiH smijenila upravu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, reakcije na ovu odluku ne prestaju.

Stručnjaci i radnici aerodroma i dalje analiziraju pozadinu ove smjene, a među njima je i Alen Šćuric, stručnjak za civilno vazduhoplovstvo, koji je za N1 iznio svoj stav.

Nevjerovatni rezultati

Šćuric podsjeća na impresivne rezultate koje je Aerodrom Sarajevo ostvario pod rukovodstvom smijenjenog direktora Alana Bajića, navodeći da su ovi rezultati daleko bolji od prosjeka u regiji i Europi.

- Sarajevo je za tri godine ostvarilo nevjerojatne rezultate: nekoliko desetina novih linija, petnaestak novih avio-prevoznika, te 57% povećanje broja putnika, uključujući dvije godine pandemije. Ne mogu ni nabrojati sve uspjehe, lista je ogromna - rekao je Šćuric.

On ističe da je Bajić uspio postići ono što drugim direktorima aerodroma treba 30 godina da postignu.

- Sarajevo je 2019. bilo maleni provincijalni aerodrom, a sada je među sedam najjačih aerodroma u regiji. Ovaj aerodrom danas ima daleko više ugostiteljskih objekata, trgovina i drugih sadržaja nego Beograd ili Zagreb zajedno - objasnio je Šćuric.

No, on se pita zašto bi se smijenio direktor koji je postigao toliko uspjeha.

- Imate menadžera broj jedan u regiji. Zašto ga smjenjujete? Ako iz političkih razloga morate postaviti svog čovjeka, zašto ga ne zadržite na nekoj drugoj funkciji, kao što je savjetnik? - upitao je Šćuric.

Podrška radnika

Kako kaže, zaprepašten je reakcijom zaposlenih, koji su se brzo organizirali i pokrenuli snažnu akciju. Sindikat je, osim toga, prikupio potpise stotina stručnjaka koji su se usprotivili smjeni Bajića.

- To je nevjerojatno, obično radnici nemaju takvu podršku za svoje direktore, ali ovdje imamo potpisane peticije od ljudi iz regije, stručnjaka i korisnika usluga aerodroma - dodao je Šćuric.

Kada je riječ o mogućim razlozima smjene, Šćuric smatra da bi smjena mogla biti uvod u privatizaciju aerodroma ili čak koncesiju.

- Bajić je predložio hibridni model, gdje bi aerodrom mogao funkcionirati s većinskim stranim vlasnikom, ali nikada nije bio protiv koncesije. On je jasno rekao da će ako vlast odluči o koncesiji, to provesti. To mi nije jasno zašto bi to bila prepreka - kazao je Šćuric.

Iznio dva moguća scenarija

- Prvi je da vlasti dovedu direktora koji će srušiti aerodrom kako bi stvorili javno mnijenje da je jedini izlaz za Sarajevo koncesija. Time bi imali podršku javnosti, jer bi ljudi rekli "Zašto koncesija ako možemo sami?". To bi bila ogromna greška. Ako uništite promet i profit, koncesionar će vam platiti vrlo malo i to ćete na kraju platiti stotinama miliona eura gubitka. To je potpuno pogrešna strategija - zaključuje Šćuric.

S obzirom na dosadašnje rezultate, Šćuric smatra da bi bilo izuzetno štetno smanjivati potencijal aerodroma, pogotovo u kontekstu pregovora o koncesiji.