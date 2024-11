Delić: Vlada Novalića je pripremala teren za koncesiju Međunarodnog aerodroma u Sarajevu

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić osvrnuo se na dešavanja u vezi inicijative za smjenu uprave Međunarodnog aerodroma u Sarajevu i navoda o njegovoj koncesiji, davajući svoje mišljenje.

- Da nije bilo inicijative iz Vlade Kantona Sarajevo 2022. godine, subvencija i odgovorne politike prema razvoju Aerodroma, pitanje je, bivšem premijeru Novaliću i ostalima, gdje bi danas bio sarajevski aerodrom?? U godinama 2023-2024. Vlada FBiH, ova “izdajnička” za Aerodrom Sarajevo izdvojila 4.000.000 KM. Godine 2022. Novalićeva Vlada FBiH 0 KM, ali i Odluku o davanju dijelova Aerodroma pod koncesiju – navodi Delić.

Pružena pomoć

Delić je istakao da u vremenu kada je Federacija, pod tadašnjom vladom premijera Novalića, ignorisala potrebe sarajevskog aerodroma i donosila dokumente kojima je pripremala teren za koncesiju, za šta danas, kako kaže, njih optužuju, Vlada Kantona Sarajevo, koja ni po nadležnosti, niti po obavezi nema odgovornost prema ovom javnom preduzeću, uradila je ono što je trebalo uraditi.

Tvrdi da je prepoznala problem i pružila pomoć.

- Godine 2022., na inicijativu Vedrane Vikić, Vlada Kantona Sarajevo započela je sa subvencijama za Aerodrom Sarajevo. Planirano je dva miliona konvertibilnih maraka iz Ministarstva privrede, gdje sam u tom trenutku bio ministar, kako bi se podržali low-cost letovi, a ministar Mijatović i Vlada premijera Uka realizacijom ovih sredstava, omogućili su Aerodromu da se razvije i, metaforički rečeno, prodiše, izvuče iz mraka u kojem često završavaju naša javna preduzeća zbog nesposobnosti i neodgovornosti politika koje njima upravljaju decenijama – kaže Delić.

Zasluge smijenjenoj upravi

Kako navodi dalje, nevjerovatno je posmatrati kako se zasluge za sve to danas pripisuju upravi koja je smijenjena.

- Čujemo priče kako je to bila “najuspješnija uprava u historiji aerodroma”. Ako je to zaista tako, postavlja se logično pitanje: zašto je tada Vlada Kantona Sarajevo morala intervenisati i pomagati? Zašto Federacija i premijer Novalić nisu učinili ništa za svoje vlastito javno preduzeće? Sad ga brane na Facebooku. Od nas izdajnika koji smo ga spasili od propasti iako nismo imali formalnu obavezu. Danas svjedočimo situaciji gdje isti oni koji nisu pružili podršku aerodromu tada, a morali su, sada kritikuju promjene u upravi. Čak i načelnik Semir Efendić, koji grčevito pokušava odbraniti svoje koalicione partnere, ulazi u igru očiglednog političkog revanšizma. Istina je da je najlakše prisvojiti tuđi rad i uspjehe, a pritom pokušati obezvrijediti one koji su stvarno pomogli. Međutim, činjenice su jasne i dostupne svima i možete ih pregledati u prilozima. Da nije bilo inicijative iz Kantona Sarajevo, subvencija i odgovorne politike prema razvoju aerodroma 2022. godine i odgovornog izdvajanja sredstava ove Vlade FBiH, pitanje je gdje bi danas bio sarajevski aerodrom. Da se pitao premijer Novalić vjerovatno bi se njegova odluka realizovala i Aerodrom bi sasvim tiho i daleko od očiju javnosti bio koncesioniran. Ali nije. I neće NIKAD biti – poručuje Delić.

Dodao je da oni koji danas žele očuvati iluziju vlastitih zasluga trebali bi se prije svega zapitati šta su sami uradili da spriječe propadanje Aerodroma.

- Mi znamo da je to ništa. Znaju i oni, ali deluzije i iluzije su nešto na čemu se podižu i vraćaju nam retrogradne politike na velika vrata. Nemojte zaboraviti ovo - dok su neki donosili odluke o koncesiji Aerodroma i ni marke nisu za njegov razvoj izdavajali, a bili su obavezni, mi “izdajnici” smo radili na tome da Aerodrom ostane u službi građana i razvija se na dobrobit svih nas – naveo je Delić.