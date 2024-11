Evakuirane porodice iz ulica Ablakovina čikma i Bostarići: Širokači prijeti klizište, snijeg napravio kolaps

Grtalica nije prošla

- Što se tiče komunalnog preduzeća „Rad“, ja sam ih kontaktirao jer nam je jedan kombi koji vozi od Latinske Ćuprije do Komatina bio zaglavljen. Grtalica je izašla samo do kombija, a nije izašla u dalje ulice – Bostarići, Ablakovina, Bostarići gornja čikma. Prošla je jednom saobraćajnicom, ulicom Komatin od prodavnice do igrališta, do Komatina broja 97. Ja svojoj kući ne mogu prići. Automobili su parkirani na glavnoj saobraćajnici. Ljudi ne mogu izaći jer nije očišćena kompletna saobraćajnica prvog prioriteta na MZ Širokača – rekao je Đono.