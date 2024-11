Zbog guste magle otkazana dva leta na sarajevskom aerodromu, neizvjestan i treći

Zbog guste magle koja je večeras zahvatila Sarajevo, otkazana su dva leta na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Let za Keln, koji je trebao poletjeti iz Sarajeva u 20 sati, otkazan je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Iako su putnici već bili smješteni u avionu, let je ipak morao biti otkazan.

Također, let iz Istanbula koji je trebao krenuti u 21 sati je otkazan i neće biti realiziran večeras.

Očekuje se i let iz Zagreba u 22:50 sati, no ovaj let je i dalje pod upitnikom zbog magle koja je zahvatila područje Sarajeva. Iako je let službeno zakazan, odluka o njegovoj realizaciji bit će donesena nakon dodatne procjene situacije.

Magla je čest meteorološki fenomen koji uzrokuje probleme na sarajevskom aerodromu, osobito tokom zimskih mjeseci, zbog čega otkazivanje letova u ovom periodu nije neuobičajeno.