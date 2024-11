Miro Lazović za "Avaz": Formula ZAVNOBiH-a garantira ravnopravnost svih građana i naroda u BiH

Poslanik a potom i predsjednik Skupštine RBiH u periodu od decembra 1992. do oktobra 1996. i jedan od najupornijih boraca za jedinstvenu i suverenu BiH Miro Lazović kaže da upravo formula ZAVNOBiH-a iz Mrkonjić Grada, da je BIH i bošnjačka, i srpska, i hrvatska, garantira ravnopravnost svih građana i naroda u ovoj zemlji.

- Oni koji zastupaju etničke politike smatraju da ta formula odgovara nacionalnim strankama na način da se organiziraju, homogeniziraju i da traže teritorijalne cjeline unutar BiH za Hrvate, Srbe i Bošnjake. To je pogrešna politika i poguban pristup. Mislim da se probosanskohercegovačke, državotvorne stranke, koje sebe vole tako nazivati, moraju okrenuti vrijednostima ZAVNOBiH-a da su svi Bosanci i Hercegovci ravnopravni na cijelom prostoru države – kaže Lazović.

Pregovori o miru

Najveći udarac vrijednostima zajedništva iz ZAVNOBiH-a doživjeli smo 90-tih godina. Lazović je učesnik svih pregovora o miru u našoj zemlji, pa i onih u Dejtonu kada je postignut mir. Kaže da je period od rata obilježen borbom političkih snaga koje se zalažu za reintegraciju države i onih koji političkim sredstvima žele ostvariti ratne ciljeve, ali ističe da je BiH jača od svojih unutrašnjih i vanjskih protivnika i da je to je kroz svoju historiju više puta pokazala.

- BiH ipak predstavlja državu koja ima svoju stolicu u UN-u, otvorila je put prema EU i NATO-u. Na tom putu će biti puno blokada i kočnica, ali vjerujem da će te politike na kraju biti poražene, da će RS, koja želi sebe učiniti državotvornom, a BiH prikazati kao praznu ljušturu, u konačnici morati biti poražena na način da se prihvate principi i standardi koji važe u EU – ističe Lazović.

Implementacija presuda

Jedan od načina je implementacija presuda Suda za ljudska prava iz Strazbura. Lazović smatra da će se to morati desiti, a tada će etničke politike biti marginalizirane, a afirmiraće se građanska i ljudska prava

- To je nešto što daje nadu u izgradnju BiH kao evropske, stabilne i funkcionalne države. Presuda Kovačević je ključna za budućnost BiH, jer dovodi do radikalnih izmjena u izbornom zakonu i ustavu na način da svi Bosanci i Hercegovci imaju ista prava i da svi mogu biti učesnici izbornog ciklusa. Drugo, što je za mene najznačajnije, mijenjaće se izborni proces članova Predsjedništva na način da će otpasti dosadašnji sistem koji afirmira etničku i entitetsku pripadnost. Sadašnji način izbora Predsjedništva faktički dijeli BIH, a Predsjedništvo ne vodi integrirajuću politiku u korist države. Svakako ne svi, postoje pojedinci kao Bećirović i Komšić koji sada brinu o državi, ali postoje i oni koji vuku na entitetske strane. Presuda Kovačević vodi ka tome da svi Bosanci i Hercegovci biraju članove Predsjedništva. To je neophodno, jer svaki član Predsjedništva mora zavisiti od volje svakog glasača, jer tada će morati voditi politiku koja će ići u korist svih, odnosno BiH, a ne u korist entiteta ili neke etničke skupine – ističe Miro Lazović.