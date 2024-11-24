Subašić: U Potočarima ćemo uskoro sagraditi spomenik Cvijet Srebrenice

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u hotelu Potočari Han kod Srebrenice upriličen je svečani prijem i večera za članice Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, a d omaćin večere bio je Muzafer Čilek, ugledni privrednik iz Turske, bosanskohercegovačkih korijena, vlasnik hotela.

U otvorenom razgovoru sa majkama Srebrenice i Žepe, Čilek je kazao da je susret u Potočarima prilika da se oda dužna počast hrabrim ženama koje su simbol snage, otpora i borbe za pravdu:

- Naša obaveza je da cijenimo i čuvamo Majke Srebrenice i poštujemo njihovu neizmjernu bol. Svi moramo poštivati njihov doprinos u čuvanju sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici, kao i njihov neizmjeran rad na traženju nestalih i izgradnji života u Srebrenici - istakao je Čilek.

Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, zahvalila se u ime članica tog udruženja na gostoprimstvu, naglasivši da je Dan državnosti dobra prilika da se prisjeti na žrtve genocida.

- Svi moramo dati svoj doprinos očuvanju i jačanju države Bosne i Hercegovine, kao zemlje jednakopravnih i slobodnih ljudi. Majke to rade već decenijama i važno nam je kada drugi prepoznaju naš rad i naše djelovanje. Nama niko ne može vratiti naše ubijene sinove, kćeri, muževe, braću... Ali nama je važno kada naši prijatelji razumiju bol majki i kada je žele podijeliti sa nama. Večeras smo sa gospodinom Čilekom dogovorili dugoročnu saradnju, a razgovarali smo i o podizanju spomen obilježja Cvijet Srebrenice upravo ovdje, u Potočarima. Svuda po svijetu su podignuti spomenici Cvijet Srebrenice, a u Srebrenici ga nema. Naš prijatelj, čovjek koji je sagradio Hotel Poročari Han i mnogo investirao u Bosnu i Hercegovinu, odlučio je da nam pomogne i da zajedničkim snagama sagradimo ovaj spomenik - kazala je u svom obraćanju prisutnima Munira Subašić.

Tokom razgovora Majke Srebrenice su pozvale i druge investitore iz Bosne i Hercegovine i inozemstva da ulažu u Srebrenicu, kako bi pokazali da Srebrenica nije ostavljena i zaboravljena. Pozvale su sve građane Bosne i Hercegovine da dolaze u Srebrenicu i da ovaj grad doživljavaju svojim.

Događaju su prisustvovali i članovi udruženja Zaimah Charity iz Velike Britanije, organizacije koja je posvećena humanitarnom radu i pomoći ljudima pogođenim katastrofama širom svijeta.