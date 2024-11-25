Bakir Izetbegović čestitao Dan državnosti BiH: Ovaj datum je putokaz za budućnost države

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović uputio je čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Izetbegović je podsjetio na važne historijske događaje, sadašnje, ali i važnost istih za budućnost države.

Čestitku Izetbegovića prenosimo u cijelosti:

- Današnji datum je podsjetnik na historijsku odluku donesenu 25. novembra 1943. godine, kada su naši preci jasno rekli da Bosna i Hercegovina nije ničija nego svoja, domovina svih njenih naroda i građana, utemeljena na principima ravnopravnosti, slobode i zajedništva.

Iako suočeni sa fašizmom koji je već poharao veći dio svijeta, Bosanci i Hercegovci imali su hrabrosti da mu se suprotstave, ali i viziju da u takvim okolnostima grade državu utemeljenu na ideji jednakosti i zajedničkom bosanskohercegovačkom identitetu.

Danas, 81 godinu kasnije, kada se sukobi u svijetu intenziviraju, blokovske podjele postaju sve izraženije, a regionalni i domaći faktori sve otvorenije destabiliziraju stanje u zemlji i usporavaju njen napredak, pred Bosnom i Hercegovinom su novi izazovi.

Put kojim ćemo krenuti zavisit će prije svega od nas samih i naše spremnosti da dovršimo borbu za slobodu, ravnopravnost i civilizacijske vrijednosti na kojima naša Domovina stoljećima počiva.

Stoga, današnji datum kao simbol tih vrijednosti i borbe za njihovo očuvanje nije samo podsjetnik na prošlost, već je i putokaz za budućnost Bosne i Hercegovine, kao moderne, demokratske i prosperitetne države.

U to ime, svim građanima u zemlji i iseljeništvu čestitam 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine - poručio je Izetbegović.